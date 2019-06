Jaroszyński ma zostać w Serie A. Chievo może liczyć na wielki zysk

30.09.2018 |Kolejny fantastyczny występ Krzysztofa Piątka w Serie A. Polak w ledwie trzy minuty dwukrotnie trafił do siatki Frosinone i zapewnił swojej Genoi komplet punktów. Były napastnik Cracovii show rozpoczął precyzyjnym płaskim strzałem z linii pola karnego, a już chwilę później wykorzystał dobre podanie Cristiana Kouame i strzelił ósmego gola w trwającym sezonie.

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

14.04 | Krzysztof Piątek miał w meczu z Lazio dwie dogodne sytuacje na powiększenie swojego dorobku strzeleckiego w lidze włoskiej, ale piłka nie chciała wpaść do bramki. Polski snajper Milanu w jednej sytuacji podpadł też rzymianom za rzekome symulowanie faulu.

19.3 | - Nie przyjechałem na wycieczkę, tylko udowodnić sobie na co mnie stać i na jakim etapie jestem. A przy okazji pokazać trenerowi,że warto było mnie powołać - przyznał Paweł Jaroszewski, obrońca Chievo Werona, który po raz pierwszy znalazł się na zgrupowaniu piłkarskiej reprezentacji Polski.

24-latek ma za sobą całkiem udany sezon w Chievo Verona. Wprawdzie początek rozgrywek nie był dla niego wymarzony, ale potem było o wiele lepiej. Lewy obrońca regularnie pojawiał się na murawie. Jaroszyński wystąpił w lidze 19-krotnie. Niestety, jego drużyna prezentowała się słabo i spadła z Serie A.

Duży zarobek werończyków

Teraz wszystko na to wskazuje, że były piłkarz m.in. Cracovii zostanie jednak we włoskiej elicie. Di Marzio poinformował, że wychowanek Górnika Łęczna zostanie zawodnikiem klubu Genoa CFC. Defensor ma kosztować około czterech milionów euro. Chievo zarobi zatem na nim dziesięć razy tyle, ile zapłaciło dwa lata temu. Wtedy bowiem były reprezentant młodzieżówki przeszedł do zespołu z Werony za 400 tysięcy euro.

Może liczyć na lepsze pieniądze

Jak podawały włoskie media, Jaroszyński w ostatnich dwóch latach był jednym z najsłabiej zarabiających piłkarzy nie tylko w Chievo, ale w całej Serie A. Inkasował netto 150 tysięcy euro za sezon.

Po ewentualnej zmianie klubu, pensja na pewno będzie lepsza. Jeśli Jaroszyński dołączy do Genoi, to spotka się z Filipem Jagiełło. Pomocnik gra teraz w kadrze na mistrzostwach Europy do lat 21. Ostatnio reprezentował barwy Zagłębia Lubin.

Przez połowę poprzedniego sezonu w Genui grał także Krzysztof Piątek. Jednak w styczniu przeszedł do AC Milan za ponad 30 milionów euro.