Gwizdy pod Wezuwiuszem. Napoli znów zawiodło

Arkadiusz Milik z kolejnym golem we włoskiej ekstraklasie. Napastnik reprezentacji Polski trafił dla Napoli w zremisowanym 2:2 spotkaniu z Atalantą.

Mecze ligi włoskiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Źle dzieje się ostatnio w Neapolu. Drużyna gra zdecydowanie poniżej oczekiwań, a na dodatek doszło do sporego konfliktu na linii piłkarze-władze klubu. Pierwszą ofiarą sporu padł Allan, odsunięty od sobotniego meczu z Genoą. Na dodatek włamywacze zdemolowali mu mieszkanie. Piłkarz przyznał otwarcie, że jest to powiązane z ostatnimi wydarzeniami. Pomocnik był bowiem jednym z głównych prowodyrów buntu.

Do sporu włączyli się kibice, którzy nie są zadowoleni z postawy zawodników. "Wstydźcie się", "Weźcie się do roboty" – to tylko niektóre transparenty, które czekały na piłkarzy w sobotę. Autokar wjeżdżający na stadion został wygwizdany. Tym razem fani nie wspierali swoich pupili. Na trybunach zasiadła garstka fanów, a podczas spotkania atmosfera była grobowa.

Kilka godzin przed meczem ogłoszono, że nie zagra Arkadiusz Milik. Powód? Kontuzja. W pierwszym składzie zobaczyliśmy za to Piotra Zielińskiego.

Napoli ruszyło na rywala mocno. Już w pierwszej minucie gola strzelił Lorenzo Insigne, ale okazało się, że wcześniej sędzia dopatrzył się przewinienia. Pierwsza okazja była zapowiedzią huraganowych ataków gospodarzy. Na zapowiedzi się skończyło. Wicemistrzowie Włoch znów męczyli swoją grą. Mało okazji, strzałów jak na lekarstwo – tak wyglądała pierwsza połowa.

Koulibaly ratował przed blamażem

Goście zobaczyli, że nie ma się kogo bać i sami mogli zadać cios. W 61. minucie Kalidou Koulibaly wybił piłkę z linii bramkowej.

W końcówce groźnie strzelał Hirving Lozano, ale golkiper gości pięknie obronił. Napoli tylko zremisowało z Genoą 0:0, a piłkarze, tak jak zazwyczaj, nie podziękowali kibicom za doping. Stali na środku boiska i wręcz bali się do nich podejść, a potem uciekli do szatni. Końca kryzysu nie widać.

SSC Napoli - Genoa 0:0

Wyniki pozostałych sobotnich spotkań Serie A:

Brescia - Torino 0:4

Inter Mediolan - Hellas Werona 2:1