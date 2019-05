Zieliński huknął jak z armaty. Napoli ograło Inter

14.04 | Piłkarze Napoli zwyciężyli na stadionie najsłabszej ekipy w Serie A Chievo Werona 3:1. Jednego z goli wbił Arkadiusz Milik, który we wszystkich rozgrywkach uzbierał ich 20.

Środowe spotkanie dla napastnika reprezentacji Polski nie było udane. Arkadiusz Milik wprawdzie miał asystę przy golu Piotra Zielińskiego, ale jego Napoli przegrało na wyjeździe z Empoli 1:2. Teraz zawodnik będzie musiał jeszcze zapłacić karę. To efekt "nurkowania" w polu karnym.

31.03 | To, co zrobił Arkadiusz Milik w meczu z Romą, można oglądać w nieskończoność. Najpierw kapitalnie uporał się z opanowaniem piłki, trochę ekwilibrystyki i na końcu pewny strzał. Tak strzelił 16. gola w sezonie dla Napoli. Gola z serii "stadiony świata".

20.01 | Arkadiusz Milik wbił w niedzielę jedenastego gola w sezonie. Tym razem efektownym strzałem z rzutu wolnego przyczynił się do zwycięstwa 2:1 nad Lazio.

Napoli już wcześniej wywalczyło wicemistrzostwo Włoch, plasując się za plecami niezawodnego Juventusu. Przed niedzielnym meczem 37. kolejki w odmiennej sytuacji byli piłkarze Interu, którzy cały czas walczą o udział w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie (gwarantują to miejsca 3-4 w Serie A).

Źródło: Getty Images Zieliński strzelił nie do obrony

Punktowanie rywala

Przełamanie Piątka. Czekał na to 474 minuty Krzysztof Piątek... czytaj dalej » Mediolańczycy liczyli na korzystny rezultat, ale natrafili na błysk geniuszu Piotra Zielińskiego. W 16. minucie meczu Fabian Ruiz przejął piłkę po stracie gości, odegrał krótko do Polaka, a ten uderzył z odległości około 30 metrów. Futbolówka z wielką szybkością poleciała w samo okienko bramki Interu. Samir Handanović nie miał żadnych szans na obronę. Ależ to była bomba.

W drugiej połowie gospodarze nadal punktowali przeciwników. Najpierw głową celnie strzelił Dries Mertens, a później Fabian Ruiz dwukrotnie trafiał z bliskiej odległości.

Zawodnicy Interu też mieli swoje okazje, ale wyraźnie nie dopisywało im szczęście - raz trafili w poprzeczkę, a innym razem Kalidou Koulibaly wybił piłkę sprzed linii bramkowej. Honorowego gola udało im się strzelić dopiero po rzucie karnym, a dokonał tego Mauro Icardi.

Przed ostatnią kolejką Serię A Inter utrzymał czwarte miejsce w tabeli, ale piąty Milan Krzysztofa Piątka traci do niego już tylko punkt, a szósta Roma trzy "oczka".