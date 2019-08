Rewolwery i telefon. Piątek dostał nowego partnera do ataku

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Nowy napastnik związał się z zespołem Rossonerich pięcioletnim kontraktem. Nie ma oficjalnej informacji na temat kwoty transakcji, lecz włoskie media są pewne, że Lille dostanie za dwudziestolatka 30 milionów euro. Kolejne pięć francuski klub może otrzymać w ramach bonusów.

Partner dla Piątka

Leao ma być partnerem Piątka w ataku. W klubie od początku mówili, że Polak jest nie do ruszenia, ale wobec nowej taktyki wprowadzonej przez trenera Giampaolo potrzebowali zawodnika, z którym były zawodnik Cracovii mógłby się uzupełniać. Dlatego bez żalu sprzedano wychowanka Patricka Cutrone, który odszedł do Wolverhampton - Włoch stylowo "gryzł" się z Piątkiem.

Natomiast mierzący 188 cm wzrostu Portugalczyk w poprzednim sezonie był jedną z rewelacji Lille. W 24 spotkaniach strzelił osiem goli i dołożył dwie asysty. On i Nicolas Pepe sprawili, że klub z północy Francji wywalczył wicemistrzostwo.



Telefonuje po golach

Snajper jest trzecim wzmocnieniem klubu z czerwonej części Mediolanu. Wcześniej AC Milan sprowadził pomocnika Empoli Rade Krunicia i Theo Fernandeza, który ostatnio przebywał na wypożyczeniu z Realu Madryt do Realu Sociedad.

Co ciekawe kibice Milanu szybko mogą polubić piłkarza m.in. ze względu na jego "cieszynkę" - po strzelonych golach Leao wykonuje ręką tzw. gest shaka. Są to przede wszystkim pozdrowienia funkcjonujące głównie wśród surferów, ale oznaczają również podziękowania. Portugalczyk często przykłada mały palec do ust udając, że rozmawia przez telefon. Pod tym względem również powinien dobrze uzupełniać się z "Il Pistolero".

Źródło: Getty Images Leao "dzwoni" po strzelonym golu

Na tym nie koniec

Jednak to jeszcze nie wszystko. Kolejnym napastnikiem, który ma opuścić San Siro, jest Andre Silva. Portugalczyk nie ma większych szans na grę w podstawowym składzie, a klub negocjuje warunki transferu m.in. z AS Monaco.

Natomiast do zespołu dołączyć może inny ofensywny zawodnik, występujący na pozycji skrzydłowego lub cofniętego napastnika Angel Correa. Włodarze Milanu rozmawiają z Atletico Madryt, ale Argentyńczykiem interesują się również inne kluby, jednak faworytem do jego pozyskania są mediolańczycy. Kwota? Około 45 milionów euro.