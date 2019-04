Milan wgrał w hicie. Piątek bliżej Ligi Mistrzów

30.09.2018 |Kolejny fantastyczny występ Krzysztofa Piątka w Serie A. Polak w ledwie trzy minuty dwukrotnie trafił do siatki Frosinone i zapewnił swojej Genoi komplet punktów. Były napastnik Cracovii show rozpoczął precyzyjnym płaskim strzałem z linii pola karnego, a już chwilę później wykorzystał dobre podanie Cristiana Kouame i strzelił ósmego gola w trwającym sezonie.

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

W pierwszej połowie mieliśmy powtórkę z pierwszego - bezbramkowego - półfinału Pucharu Włoch. Znowu więcej było skrobania się po kostkach niż gry w piłkę. Lazio przeważało i pilnowało piłki, ale rezultaty były mizerne.

To stwarzali okazje. W 31. minucie świetnie w polu karnym zachował się Piątek. Polak, z obrońcą Lazio na plecach, podał piłkę do Suso. Hiszpan uderzył ponad bramką. Dwie minuty później prawą stroną boiska przedarł się Davide Calabria. Do dośrodkowanej piłki wyskoczył polski "Il Pistolero", ale główkował obok bramki Lazio.

Źródło: PAP/EPA/MATTEO BAZZI Piątek tym razem nie trafił

Piątek bez gola

Wpadka zamiast mistrzowskiej fety. Zespół Cionka zawstydził Juventus Do sporej... czytaj dalej » Po przerwie znów na boisku było ostro. Na ciekawą akcję trzeba było trochę poczekać. Felipe Caicedo i Romulo świetnie wymienili piłkę między obrońcami Milanu, strzał tego pierwszego z trudem obronił Pepe Reina. Hiszpan wciąż zastępuje kontuzjowanego Gianluigiego Donnarummę.

W 70. minucie Piątek znów spróbował poszukać 22 gola w Serie A, jednak strzał z ostrego kąta nie mógł zaskoczyć Thomasa Strakoshy. Mecz skończył bez gola, w 83. minucie zmienił go Patrick Cutrone.

Do pierwszych kontrowersji doszło w 76. minucie. Hakan Calhanoglu przebojowo dostał się w pole karne i trafił piłką w rękę w jednego z obrońców Lazio. Sędzia Gianluca Rocchi skorzystał z VAR i karnego nie podyktował. Zrobił to minutę później. Riza Durmisi staranował Mateo Musacchio. Jedenastkę wykorzystał Franck Kessie.

Milan wciąż w grze o udział w Lidze Mistrzów

W ostatnich minutach (momentami) rozpaczliwa obrona Milanu przyniosła skutek - Rossonerich pokonali Lazio i wrócili na czwarte miejsce w lidze. To był jeden z ostatnich dzwonków dla piłkarzy Lazio, by realnie włączyć się do walki o lokatę premiowaną grą w Lidze Mistrzów. Po tej kolejce rzymianie spadną jednak na siódme miejsce.