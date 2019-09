Rekordowa liczba strzałów i tylko dwa gole. Bezkrólewie w Rzymie

Lazio przystępowało do derbów Rzymu po wysokiej wyjazdowej wygranej z Sampdorią 3:0. Drużyna Simone Inzaghiego była faworytem, ponieważ Giallorossi jedynie zremisowali z Genoą 3:3.

Spotkanie rozpoczęło się od ataków z obu stron. Już w 3. minucie znakomitą okazję mieli gospodarze, ale po strzale Lucasa Leivy i interwencji Pau Lopeza trafiła w słupek. Jak się okazało, było to dopiero jedno z pięciu strzałów w bramkę w pierwszej połowie. Dwie minuty później takie uderzenie zza pola karnego oddał Nicolo Zaniolo.

Gdy przewagę mieli występujący w roli gospodarza Biancocelesti, to szansę dla gości sprokurował Sergej Milinkovic-Savić, który dotknął piłkę ręką w polu karnym po wrzuceniu Edina Dżeko. Piłkę na jedenastym metrze ustawił Aleksandar Kolarov i pewnym strzałem dał Romie prowadzenie.

Lazio nie zwalniało tempa, a najaktywniejszy był Ciro Immobile, jednak podobnie jak Zaniolo obił słupek. Z czasem gra przeniosła się do środka boiska, choć i tak w pierwszej części zawodnicy obu drużyn oddali rekordowe od sezonu 2004/05 21 strzałów.

Wyszarpany remis

Napór gospodarzy trwał od pierwszego gwizdka drugiej połowy. Do remisu doprowadzili w 59. minucie. Dobrze piłkę tyłem do bramki przyjął Immobile, odegrał do nadbiegającego Luiza Alberto, który mocnym strzałem pokonał golkipera Romy. Okazje meczowe mieli jeszcze Joaquin Correa, ale wówczas lepszy był Lopez, natomiast na cztery minuty przed końcem szansy nie wykorzystał Marco Parolo, gdy piłka po mocnym strzale trafiła w poprzeczkę.

Jak na derby przystało, sędzia w derbach stolicy pokazał aż siedem żółtych kartek. Mimo kolejnych sytuacji, wynik nie zmienił się i kluby podzieliły się punktami. Lazio zajmuje drugie miejsce w tabeli, a piłkarze Paulo Fonseki są na 11. pozycji.

Lazio Rzym - AS Roma 1:1 (0:1)

Bramki: Luiz Alberto (59.) - Kolarov (17-karny)