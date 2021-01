Absurdalna pomyłka Lazio. Przelali miliony za piłkarza niewłaściwemu klubowi

Pedro Neto jest wychowankiem Sportingu Braga. W sierpniu 2017 roku na wypożyczenie tego zawodnika zdecydowało się Lazio. Rzymianie, zgodnie z umową, dwa lata później byli zmuszeni wykupić tego zawodnika za 11 milionów euro. Zrobili to, po czym ostatecznie sprzedali Portugalczyka za ponad 22 mln euro do Wolverhampton, gdzie gra do dziś.

Źródło: Getty Images Pedro Neto z Lazio przeszedł do Wolverhampton

"Brzmią podobnie"

Debiutant uratował Juventus w Pucharze Włoch Juventus po... czytaj dalej » W całej historii nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Lazio przelało kwotę 11 milionów euro nie do klubu Sporting Braga, tylko do… jego imiennika z Lizbony. O kuriozalnej pomyłce sprzed kilku lat poinformował teraz brytyjski dziennik "The Guardian".

- Nasz dział finansowy popełnił błąd przez podobieństwo nazw dwóch zespołów. Sporting Club de Portugal i Sporting Club Braga brzmią podobnie. Sporting z Lizbony nigdy nie zarejestrował piłkarza. Sprawy zostaną uregulowane po wyjaśnieniu tego przypadku - powiedział sekretarz generalny Lazio Armando Caveri.

Dwie pomyłki z rzędu

Co ciekawe, Lazio przelało aż dwukrotnie pieniądze za Neto na konto lizbońskiego Sportingu. W lipcu 2018 było to 8,5 mln euro, a w marcu 2019 roku - 2,5 mln euro.

Co ciekawe, nikt wówczas nie zauważył pomyłki. Włoski klub potwierdza to zresztą oficjalnie. W swoich dokumentach faktycznie ma dwie raty przesłane do klubu ze stolicy Portugalii i żadnego przelewu do Bragi.

Z pomyłki Lazio nie zamierzał oczywiście korzystać Sporting Lizbona.

- Nasz zespół prawny już skontaktował się z włoskim klubem, aby mógł naprawić swój oczywisty błąd - zapewnili Portugalczycy.