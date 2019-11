Piątek wśród największych rozczarowań ligi włoskiej

15.09 | Krzysztof Piątek zdobył gola na wagę wyjazdowego zwycięstwa Milanu nad Hellas Werona 1:0 w 3. kolejce włoskiej ekstraklasy. To jego pierwsze trafienie w sezonie. Mariusz Stępiński w debiucie w zespole gospodarzy już w 20. minucie został ukarany czerwoną kartką.

Mecze ligi włoskiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

W pierwszych dwunastu kolejkach tego sezonu strzelił tylko trzy gole, w tym dwa z rzutów karnych. Milan nie może wydostać się z drugiej dziesiątki ligowej tabeli, z pracą na San Siro pożegnał się niedawno trener Marco Giampaolo. Fala krytyki spada na wszystkich w czerwonej części Mediolanu. Dotkneła również Piątka.

Krzysztof Piątek opatentował cieszynkę. Pistolety znakiem towarowym Najpierw gol,... czytaj dalej » Dziennikarze "La Gazzetta dello Sport" umieścili go w grupie pięciu piłkarzy Serie A, którzy najbardziej zawiedli w początkowej fazie rozgrywek.

Doborowe towarzystwo

Sobotnie wydanie "Corriere dello Sport" poinformowało nawet o możliwym powrocie Piątka do Genoi, która w styczniu sprzedała go do AC Milan za 35 mln euro.

"Ma mnóstwo problemów, a największym jest zdobywanie bramek. W Genoi każde dotknięcie kończyło się golem. Tego lata kompletnie się jednak zablokował. Marnuje wiele dobrych okazji. Nie może się odnaleźć" - uzasadniali nominację dla polskiego napastnika dziennikarze "La Gazzetta dello Sport".

"Pio" nie może narzekać na towarzystwo, bowiem pozostała czwórka "największych rozczarowań", to: Fabio Quagiarella (Sampdoria, król strzelców minionego sezonu), Kalidou Koulibaly (Napoli), Alessandro Florenzi (AS Roma) i Diego Godin (Inter).

Wybrano też najlepszych

Najlepsi piłkarze początku sezonu Serie A 2019/2020 według "LGdS" to Dejan Kulusevski z Parmy, Stefano Sensi z Interu, Gaetano Castrovilli z Fiorentiny, Andrea Cistana z Brescii i piłkarz Genoi Kevin Agudelo.

Dziennik docenił również piłkarzy, którzy na początku tego sezonu zyskali tzw. drugie życie. To wyróżnienie przypadło dwóm piłkarzom Cagliari - Radji Nainngolanowi i Marko Rogowi. Wyróżnieni zostali również Miguel Veloso (Hellas Werona), Franck Ribery (Fiorentina) i Gonzalo Higuain (Juventus).