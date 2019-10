Włosi już wiedzą: Piątek skreślony w debiucie nowego trenera

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Już w czwartek włoskie media pisały, że Piątek prawdopodobnie usiądzie na ławce w spotkaniu z Lecce, na co wskazywały ostatnie treningi przeprowadzone przez nowego szkoleniowca Stefano Piolego. "La Gazzetta dello Sport" w swoim sprawozdaniu przed 8. kolejką Serie A raz jeszcze podkreśliła, że Polak ma małe szanse, by zagrać od początku.

"W pierwszym składzie wybiegnie Andrea Conti w miejsce zawieszonego Calabrii. W pomocy znajdzie się miejsce dla Lucasa Biglii. Największa niespodzianka przed nami: obok Suso i Rafaela Leo powinien zagrać Ante Rebić. W tej sytuacji nie znajdzie się miejsce dla Piątka" – czytamy.

To mimo wszystko zaskoczenie. Choć Polak nie strzelił gola z gry od 19 maja, gdy trafił do siatki w spotkaniu z Frosinone, to wcześniej Pioli mówił, że Piątek jest ważną częścią zespołu. Co więcej, podkreślił, że były zawodnik Cracovii dalej będzie wykonywał rzuty karne, by odzyskać pewność siebie. Najwyraźniej teraz uznał, że w obecnej formie Piątek nie zasługuje na miejsce w pierwszej jedenastce.

Podczas czwartkowych i piątkowych treningów na lewej stronie ataku grał Rebić, na prawej Suso, a w środku sprawdzani byli Piątek i Rafael Leo. Ten ostatni przekonał trenera, że warto dać mu szansę od początku. Zresztą gra sprowadzonego z Lille zawodnika jest jednym z nielicznych pozytywów w obecnym sezonie. Jego postawę doceniają również kibice, którzy oklaskiwali go w przegranym meczu z Fiorentiną (1:3) i zwycięskim spotkaniu z Genoą (2:1). W pierwszym z wymienionych meczów Piątka żegnały gwizdy.

W obecnym sezonie reprezentant Polski strzelił dwa gole z rzutów karnych.