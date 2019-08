Problemy Piątka. "Nie radzi sobie w nowym ustawieniu", "Odizolowany od reszty"

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Gdy świeżo upieczony dyrektor sportowy Milanu Paolo Maldini zaczął rozglądać się za nowymi napastnikami, było jasne, że Piątek jest nie do ruszenia. Niemal na każdym kroku podkreślano, że klub będzie poszukiwał zawodników, którzy będą mogli występować z Polakiem w ataku. Pozycja byłego snajpera Cracovii była niepodważalna, bo od stycznia do maja strzelił w nowych barwach 11 goli.

Nowy napastnik Milanu chce grać dla Piątka. "Zapewnię mu wiele asyst" W czwartek AC... czytaj dalej » Jednak okres przygotowawczy do nowego sezonu nie układa się po myśli Piątka. Nie dość, że w czterech meczach nie strzelił gola, to przede wszystkim nie potrafi się odnaleźć w stylu gry preferowanym przez trenera Giampaolo. Dziennikarze z Półwyspu Apenińskiego zastanawiają się, kiedy zawodnik pozyskany z Genoi ponownie zacznie grać na miarę swoich możliwości.

Zbyt długo zwlekał

"Zespół pod wodzą Giampaolo szybko zaczął grać zgodnie z jego wizją i chyba on sam nie wierzył, że już w tym momencie letnich przygotowań znajdzie się w takim punkcie. Zespół gra w piłkę, co widać gołym okiem. Wytyczne od trenera są jasne: gra pressingiem, krótkie podania po ziemi, jak najszybsze zmiany pozycji. Zespół przede wszystkim stara się grać środkiem, a także próbuje jak najszybciej odzyskać piłkę po stracie poprzez dość agresywną grę. Liczy się nie tylko taktyka, ale również charakter" – czytamy w "La Gazzetta dello Sport"

"Największą wadą jest niemoc Piątka, sprawia wrażenie odizolowanego od reszty zespołu. Piłkarze Rossonerich biegają, ale kiedy do gry ma się włączyć Polak, to zespół prezentuje się dobrze tylko momentami. Odczucia są takie, że wszystko zależy od Krzysztofa, jego sposobu poruszania się. W meczach przedsezonowych dostał cztery-pięć dobrych piłek, ale zbyt długo zwlekał z decyzją lub uderzał z małym przekonaniem. To duży problem, podobnie jak wprowadzanie nowych piłkarzy do zespołu – podkreślono.

Argentyńczyk pomoże?

"Wśród tych, którzy nie do końca radzą sobie w nowym ustawieniu, jest Piątek: kolejne mecze mijają, a polski snajper nadal nie trafił do siatki, choć rozegrano już cztery spotkania" – to z kolei opinia serwisu milannews.it.

Natomiast dziennik "Corriere dello Sport" w poniedziałkowym wydaniu zwraca uwagę, że Milan pomimo transferu Rafaela Leao z Lille, nadal próbuje pozyskać Angela Correę. Zasugerowano, że napastnik Atletico Madryt może być lekiem na nieskuteczność Piątka. Madrytczycy domagają się za niego nawet 50 milionów euro.

"Klub kontynuuje starania o zawodnika Atletico, ale Piątek ma kryzys. Niewykluczone, że potrzebuje pomocy Argentyńczyka, by dojść do siebie. Na ten moment rozbieżności między klubami wynoszą 10 milionów euro" – napisano.

Nowy sezon Serie A rozpocznie się dla Milanu 25 sierpnia. Wówczas podopieczni Giampaolo zmierzą się na wyjeździe z Udinese.