Kłopoty włoskiego potentata. Rekordowe zadłużenie

W piątek klub z północy Włoch wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie. Władze Juventusu przyznały, że wciąż odczuwają skutki COVID-19.

Pandemia mocno zmiejszyła przychodzy ze sprzedaży biletów, licencji oraz praw rejestracji zawodników. Jednak na ujemny bilans finansowy ma również wpływ słabsza postawa drużyny.

Największa w historii strata

W ubiegłym sezonie Juventus już drugi raz z rzędu nie zdołał sięgnąć po mistrzostwo Włoch. Mało tego. Nie zdobył żadnego innego pucharu, co wcześniej było w klubie niemal normą.

Wszystkie te czynniki złożyły się na największą stratę finansową w ponad stuletniej historii klubu. W tej chwili klub jest zadłużony na 254 mln euro - podali dziennikarze "La Gazzetta dello sport".

Dane są niepokojące, bo to już piąty sezon z rzędu, kiedy Stara Dama notuje straty finansowe. W ubiegłym roku na minusie było 210 mln euro, a wcześniej kolejno 90, 40 i 19 mln. Poważniejsze problemy zaczęły się w sezonie 2018/19, kiedy za 100 mln euro ściągnięto Cristiano Ronaldo.



Juventus just posted the biggest loss ever recorded in Italian football history.



Piłkarski dołek

Niestety dla klubu ten sezon pod względem piłkarskim rozpoczął się fatalnie. W ostatnich dziewięciu meczach Juventus wygrał tylko dwa razy.

W Serie A drużyna Massimilano Allegriego zajmuje dopiero ósme miejsce. Pozycja trenera jest zagrożona, ale jeśli władze zdecydują się na zwolnienie Włocha, będą musieli mu wypłacić 36 mln euro odszkodowania.

Od tego sezonu piłkarzem turyńskiej drużyny jest Arkadiusz Milik, który został kolegą Wojciecha Szczęsnego, reprezentującego barwy Juve od kilku lat.