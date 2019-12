Były gracz Milanu ostro o młodych zawodnikach. "Myślą tylko o PlayStation i przeglądaniu Instagrama"

W meczu Fiorentiny z Juventusem w 3. kolejce Serie A kibice nie zobaczyli goli. Najbardziej mogą cieszyć się z tego polscy bramkarze Wojciech Szczęsny i Bartłomiej Drągowski. Z kolei debiutu we włoskiej ekstraklasie doczekał się Szymon Żurkowski.

32-latek jest obecnie piłkarzem włoskiej Fiorentiny. W przeszłości zwiedził już wiele klubów. Ba, można go nawet nazwać piłkarskim obieżyświatem, bo w swojej karierze reprezentował barwy aż 12 różnych zespołów. Grał m.in. w Tottenhamie, Milanie, Schalke, Borussii Dortmund, czy Barcelonie.

Dymisja za dymisją. Kluby zwalniają trenerów na potęgę W pięciu... czytaj dalej » Razem ze swoim bratem Jerome'em występował w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec. Ostatecznie - w przeciwieństwie do swojego brata - zdecydował się na reprezentowanie kraju, z którego pochodzi - Ghany.

"Jesteśmy tylko liczbami"

- Piłka nożna jest teraz tylko biznesem, a my jesteśmy tylko liczbami. Jeśli nie pasujesz, to zostaniesz wymieniony. Nie ma już lojalności w futbolu i jest to smutne - podkreślił Boateng w rozmowie z "Bildem".

- Powinna zostać przeprowadzona ankieta, aby sprawdzić, ilu graczy cieszy się na treningu i ilu z nich dobrze się bawi. Oczywiście piłka nożna jest pracą dla profesjonalistów, ale jest tak dobrze płatna, że ​​staje się źródłem stresu - dodał.

Źródło: Getty Images Kevin-Prince Boateng jest piłkarzem Fiorentiny

Wie, o czym mówi

Boateng zwrócił również uwagę na młodych piłkarzy, którzy pomimo braku osiągnięć, mogą pozwolić sobie na życie w luksusie.

- Kiedyś również dobrze się bawiłem. Natomiast teraz denerwuje mnie widok chłopaków, którzy nie pokazują w pełni swojego talentu. Wiem, jak to jest zaprzepaścić taką szansę, bo sam ją zmarnowałem. Niektórzy 19-latkowie jeżdżą Mercedesami, otrzymują pensję i są zadowoleni. Nie robią nic, by w pełni wykorzystać swój potencjał. Myślą tylko o graniu na PlayStation i przeglądaniu Instagrama. Ostatni przychodzą na treningi, a potem pierwsi z nich wychodzą. Myślę, że futbol się zmienił, podobnie jak społeczeństwo - podsumował pomocnik Violi.

Boateng największe sukcesy święcił w Milanie. W sezonie 2010/2011 był jednym z liderów Rossonerich, sięgając po mistrzostwo i Puchar Włoch. W sezonie 2017/2018 wygrał Puchar Niemiec z Eintrachtem Frankfurt. Rok temu trafił na wypożyczenie do Barcelony, z którą zdobył mistrzostwo Hiszpanii.