Rasistowski atak na kolegę Milika. Mecz przerwano na kilka minut

Milik trafił we włoskim hicie. Czwarty z rzędu mecz z golem Arkadiusz Milik i... czytaj dalej » 28-letni Senegalczyk nie po raz pierwszy stał się obiektem ataków kibiców innego zespołu. W grudniu zeszłego roku w podobny sposób potraktowali go sympatycy Interu. Stało się to w Mediolanie, a fani naśladowali odgłosy wydawane przez małpy. Potem zawodnik wielokrotnie mówił, że jest dumny ze swojego koloru skóry.

Obrażali mieszkańców Neapolu

W sobotę AS Roma podejmowała Napoli i znów doszło do gorszących wydarzeń. Jak relacjonują włoskie serwisy, od początku na stadionie można było usłyszeć obraźliwe piosenki dotyczące zespołu rywali oraz ludzi mieszkających w regionie Kampania. Według mediów z trybun niosło się m.in. "O, Wezuwiuszu! Zmyj ich swoich ogniem". To było oczywiście nawiązanie do słynnego wulkanu, który jest w bliskim sąsiedztwie Neapolu.

W drugiej połowie sędzia Gianluca Rocchi musiał przerwać spotkanie, bo usłyszał, że obrażany jest Koulibaly. Napastnik AS Roma Edin Dżeko podbiegł do najbardziej fanatycznych zwolenników zespołu, a więc tych, którzy zajmują trybunę Curva Sud. Bośniak prosił ich o opamiętanie, ale na niewiele to się zdało.

Źródło: Getty Images Kalidou Koulibaly znów padł ofiarą ataku rasistowskiego

Gospodarze wygrali

Na Stadio Olimpico do samego końca nie było kulturalnie. Mecz został natomiast wznowiony po kilku minutach. Warto dodać, że w czasie, gdy był przerwany, arbiter zaprosił oba zespoły na środek boiska, aby zapoznać ich z sytuacją.

Ostatecznie AS Roma wygrała 2:1, a honorowego gola dla przyjezdnych strzelił Arkadiusz Milik.

To był kolejny rasistowski skandal w ostatnim czasie. Niedawno do podobnego doszło podczas spotkania eliminacji Euro 2020 w Sofii. Bułgarscy kibice atakowali w rasistowski sposób piłkarzy z Anglii. Pojawiły się także powitania nazistowskie. Stadion przez UEFA został zamknięty na dwa spotkania.