Torino blisko historycznej wygranej. Ronaldo na to nie pozwolił

Piłkarze Juventusu już dwie kolejki wcześniej zapewnili sobie ósmy tytuł mistrzowski z rzędu i kolejne mecze są dla nich spotkaniami tylko o prestiż. W poprzednim meczu zremisowali z Interem Mediolan 1:1, a tym razem czekał ich lokalny rywal, z którym też nie mogli zagrać na pół gwizdka.

Źródło: Getty Images Wojciech Szczęsny musiał kilka razy interweniować

Zmobilizowane Torino

Trener połamał sobie język na Szczęsnym. "Rok uczyłem się pisać to nazwisko" Nazwisko... czytaj dalej » W ekipie Starej Damy wiedzieli, że derbowa konfrontacja nie będzie łatwa. Torino ma jasny cel - zająć czwarte miejsce w Serie A, gwarantujące grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Ciągle może go osiągnąć, dlatego walczy do upadłego w każdym spotkaniu. Byki w ostatnich 14 kolejkach poniosły tylko jedną porażkę. Z kolei na obiekcie Starej Damy nie triumfowały od prawie ćwierć wieku (ostatni raz w kwietniu 1995 roku). Powodów, by wygrać piątkowy mecz, było aż nadto.

- Nie wolno nam się przestraszyć, te punkty są nam bardzo potrzebne. Nie możemy być onieśmieleni przez Cristiano Ronaldo i pozostałych napastników Juventusu. Jeśli mamy zrobić coś wyjątkowego, musimy po prostu o nich nie myśleć - twierdził pomocnik gości Armando Izzo.

Błąd Pjanicia, gol Lukicia

Piłkarze Torino faktycznie nie przestraszyli się renomowanych rywali. W 14. minucie bramce Szczęsnego zagroził Andrea Belloti, ale reprezentant Polski stał na posterunku. Chwilę później był już jednak bezradny. Po fatalnym błędzie w ustawieniu Miralema Pjanicia Sasa Lukić przepchnął rywala i mocnym strzałem nie dał żadnych szans golkiperowi Starej Damy.

Źródło: PAP/EPA Piłkarze Torino fetują gola



Z drugiej strony uderzenie Blaisea Matuidiego obronił Salvatore Sirigu, a Ronaldo minimalnie pomylił się, próbując sił z dystansu. W drugiej połowie Juventus przyspieszył tempo. Bez powodzenia strzelali kolejno: Leonardo Spinazzola, Ronaldo, Juan Cuadrado i Moise Kean. Minuty upływały, a gola dla Juve ciągle nie było. W końcu dał o sobie znać ten, na którego zawsze można liczyć, czyli Ronaldo. Portugalczyk trafił głową w 84. minucie gry. Dzięki tej bramce derby Turynu zakończyły się wynikiem 1:1.

Smutna rocznica

Spotkanie miało pierwotnie odbyć się w sobotę. Zostało przyspieszone o jeden dzień, ponieważ 4 maja przypada 70. rocznica katastrofy lotniczej, w której zginęło 31 osób, w tym 18 piłkarzy i członków sztabu Torino.