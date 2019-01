Inter Mediolan poluje na weteranów. Robben "dumny i szczęśliwy"

W Mediolanie zdają sobie sprawę, że jeśli do wzięcia jest klasowy zawodnik, to jego wiek się nie liczy. Tym bardziej w przypadku, gdy nadal gwarantuje grę na wysokim poziomie. Dlatego dyrektor sportowy Piero Ausilio i dyrektor generalny Giuesppe Marotta już wzięli się do roboty.

Choć 35-letni Robben w obecnym sezonie miał problemy z kontuzjami, to w kilku spotkaniach w barwach Bayernu pokazał się ze znakomitej strony. Prawdziwym popisem w jego wykonaniu był listopadowy mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów z Benficą, w którym strzelił dwa gole, a Bawarczycy wygrali 5:1.

Natomiast w grudniu zawodnik poinformował, że po wspólnych rozmowach z przedstawicielami Bayernu podjął decyzją o odejściu z klubu po zakończeniu rozgrywek 2018/2019. Holender nadal nie wie, czy będzie kontynuował karierę, bądź zawiesi buty na kołku. Nie zmienia to faktu, że według serwisu FCInterNews.it piłkarz może liczyć na ofertę z Interu.

- Naprawdę mnie chcą? Jestem z tego powodu bardzo dumny i szczęśliwy – powiedział Robben podczas konferencji prasowej, do której doszło w trakcie zgrupowania w Katarze.

Remis na szczycie Primera Division. Griezmann potwierdził patent na Sevillę Sevilla... czytaj dalej » - Dla mnie przyszłość nadal pozostaje sprawą otwartą. Na razie muszę skoncentrować się na powrocie do formy i gry w piłkę. Jednak prędzej czy później podejmę decyzję. Nie będę czekał do końca sezonu, moja rodzina musi się odpowiednio przygotować – podkreślił.

Godin prawie pewny

W przeciwieństwie do Robbena, niemal pewny gry w barwach Interu Mediolan jest już 32-letni Godin. Według Sky Sports Italia środkowy obrońca Atletico doszedł do porozumienia w sprawie kontraktu indywidualnego. Piłkarz miałby podpisać dwuletnią umowę opiewającą na 4,5 miliona euro za sezon plus bonusy. W przypadku sukcesów zespołu kwota może wzrosnąć do 6 milionów.

Wprawdzie szkoleniowiec Rojiblancos Diego Simeone nadal ma nadzieję, że zawodnik zostanie na Wanda Metropolitano, jednak piłkarz ma być niezadowolony z faktu, że wcześniej nie podjęto z nim rozmów. W efekcie Urugwajczyk chce zmienić pracodawcę, a Inter jest jego pierwszym wyborem.