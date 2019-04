Szczęsny nie zatrzymał atomowego strzału. Ronaldo uratował Juve

Juventus już przed tygodniem zapewnił sobie ósmy z rzędu tytuł mistrza Italii. W spotkaniu z Interem piłkarze Starej Damy grali więc już tylko o prestiż. Co innego ekipa z Mediolanu, która ciągle ma coś do wygrania. W najlepszym razie może być nawet wicemistrzem Włoch (goni drugie Napoli). Niezwykle ważnym celem jest też udział w przyszłorocznej Lidze Mistrzów.

Źródło: Getty Images Nainggolan uderzył z wielką siłą

Napór Interu

"Guardian": Juventus włączył się do gry o Pogbę "Juventus... czytaj dalej » W konfrontacji z Interem trener Juve Massimiliano Allegri posłał do boju najmocniejszy skład, z Cristiano Ronaldo i Wojciechem Szczęsnym na czele. To jednak gospodarze byli stroną dominującą w pierwszej połowie.

Piłkarze Interu mogli cieszyć się z gola już w 7. minucie. Wówczas Radja Nainggolan huknął z woleja zza pola karnego i interweniujący Szczęsny nie zdołał zablokować tego uderzenia. Piłka lecąca z dużą prędkością wpadła do siatki po odbiciu od ręki golkipera Juve.

Reprezentant Polski w dwóch kolejnych akcjach uchronił swój zespół od straty gola, w imponującym stylu broniąc strzały Mauro Icardiego i Stefana de Vrija. Innym razem skórę kolegom uratował ofiarnie interweniujący Blaise Matuidi. W ataku turyńczycy nie stworzyli sobie tak groźnych okazji.

Źródło: Getty Images Precyzyjny strzał Ronaldo

Niezawodny Ronaldo

Po zmianie stron sygnał do ataku dał Ronaldo. Najpierw jego uderzenie w ostatniej chwili zablokował de Vrij. W 62. minucie obrona Interu była jednak bezradna wobec dwójkowej akcji Portugalczyka z Miralemem Pjaniciem. Bośniak zagrał piętą do Ronaldo, a ten płaskim strzałem obok słupka nie dał szans Samirowi Handanoviciowi.

Do końca oba zespoły starały się strzelić decydującego gola, ale brakowało im skuteczności. Przy strzale Jao Mario dobrze spisał się Szczęsny. Wynik 1:1 wydaje się sprawiedliwy.

Wyniki 34. kolejki:

Inter Mediolan - Juventus Turyn 1:1

Bologna - Empoli 3:1

AS Roma - Cagliari 3:0

niedziela

Frosinone - Napoli

SPAL Ferrara - Genoa

Chievo Werona - AC Parma

Sampdoria Genua - Lazio Rzym

Torino - AC Milan

poniedziałek

Atalanta Bergamo - Udinese

Fiorentina - Sassuolo