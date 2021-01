Nadzieja dla Milika. Kluby są w stałym kontakcie

03.11 | Zanim Arkadiusz Milik zdołał wpisać się na listę strzelców w hitowym starciu z Romą, zdążył zmarnować dwie świetne sytuacje. Zwłaszcza o tę z końcówki pierwszej połowy, gdy trafił w poprzeczkę, mógł mieć do siebie pretensje. Dobitka Piotra Zielińskiego zatrzymała się na słupku. Co za pech.

Po tym, jak Milik nie zgodził się na przedłużenie kontraktu z Napoli, został pozbawiony możliwości występów w pierwszej drużynie (klub nie zgłosił go nawet do rozgrywek). Nie ma żadnych szans na grę, a jego jedyną nadzieją jest transfer. Odejście Milika z Napoli idzie jak po grudzie, ale ostatnio pojawiło się światełko w tunelu.

"Niemal codzienny kontakt"

Milik z coraz mniejszymi szansami na zmianę klubu. Szykują się wielkie transfery w PSG Nie w Hiszpanii,... czytaj dalej » Po raz kolejny w doniesieniach medialnych pojawia się Olympique Marsylia. Niedawno na ten kierunek wskazywali dziennikarze "Corriere dello Sport". Ich zdaniem Napoli rozważyłoby ofertę w wysokości 10 milionów euro.

Jak obecnie informuje Di Marzio kluby nie dogadały się przy pierwszych rozmowach, ale to nie zniechęciło strony francuskiej.

"Olympique Marsylia nie rezygnuje z Arkadiusza Milika" - donosi dziennikarz Sky Sport Italia na stronie internetowej. "Pomimo odrzucenia przez Napoli najnowszej oferty, OM utrzymuje niemal codzienne kontakty z neapolitańczykami, a ich przedstawiciele pracują nad kompromisem między klubami" - twierdzi.

Nie osiem, a 15 milionów

Zdaniem Di Marzio klub z Marsylii zaoferował już 8 milionów euro plus premię związaną z ewentualnym awansem do Ligi Mistrzów. Napoli odrzuciło tę propozycję, oczekując 15 milionów. Włosi pragną sobie także zagwarantować 25 procent z następnego transferu Milika.

Włodarze Olympique uznali te żądania za zbyt wygórowane, ale dialog między klubami trwa. Milik ma nadzieję, że uda się znaleźć porozumienie, aby w końcu powrócić do gry. Napastnik po raz ostatni wystąpił w meczu ligowym w lipcu 2020. Bez stałej gry nie ma co liczyć na powołanie do reprezentacji Polski na tegoroczne mistrzostwa Europy.