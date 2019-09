Zawstydzająca seria zasłużonego włoskiego klubu

Postawa piłkarzy Fiorentiny nadaje się do Wattsów

W ataku nadzieja włoskiej piłki Federico Chiesa, obok dopiero co zakontraktowany były as Bayernu Monachium Franck Ribery – ofensywa Fiorentiny wygląda naprawdę dobrze. Co z tego, skoro drużyna jest w rozsypce. Ostatni raz w lidze wygrała w lutym. Pokonała na wyjeździe SPAL aż 4:1. Od tamtej pory nie może sięgnąć po trzy punkty w 18 meczach z rzędu.

W minioną niedzielę wydawało się, że w końcu nastąpi przełamanie. Viola prowadziła na wyjeździe z Atalantą 2:0. Pierwszego gola w fioletowych barwach strzelił Ribery, któremu zagrywał Chiesa. Niestety dla ekipy z Toskanii gospodarze jakimś cudem wyrównali, zdobywając bramkę 2:2 w 95. minucie. Dla Fiorentiny wszystko układa się fatalnie. Jeszcze trzy mecze bez wygranej i wyrówna niechlubny rekord klub z 1938 roku, kiedy nie potrafiła zwyciężyć w 21 spotkaniach z rzędu.

Polacy nie zawinili

Na szczęście dziennikarze nie mają wielkich pretensji do bramkarza Bartłomieja Drągowskiego. Drugi z Polaków w zespole Szymon Żurkowski na razie występuje krótko, ale być może to się zmieni. Trener Vincenzo Montella jest pod ścianą i musi szukać nowych rozwiązań.

Po 4 kolejkach Serie A Fiorentina zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Ma na koncie dwa punkty wywalczone ze wspomnianą wyżej Atalantą oraz Juventusem (remis 0:0).

Szansę na przełamanie Viola będzie miała już w środę, kiedy podejmie w lidze włoskiej przedostatnią w tabeli Sampdorię.