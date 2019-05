Czas wielkich zmian w Milanie. "Koniec z pięknymi i niespełnionymi obietnicami"

30.09.2018 |Kolejny fantastyczny występ Krzysztofa Piątka w Serie A. Polak w ledwie trzy minuty dwukrotnie trafił do siatki Frosinone i zapewnił swojej Genoi komplet punktów. Były napastnik Cracovii show rozpoczął precyzyjnym płaskim strzałem z linii pola karnego, a już chwilę później wykorzystał dobre podanie Cristiana Kouame i strzelił ósmego gola w trwającym sezonie.

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

14.04 | Krzysztof Piątek miał w meczu z Lazio dwie dogodne sytuacje na powiększenie swojego dorobku strzeleckiego w lidze włoskiej, ale piłka nie chciała wpaść do bramki. Polski snajper Milanu w jednej sytuacji podpadł też rzymianom za rzekome symulowanie faulu.

Piąte miejsce na koniec sezonu Serie A oznacza, że AC Milan po raz kolejny nie zagra w Lidze Mistrzów i nie zarobi minimum 50 milionów euro. Tym samym w klubie musiało dojść do zmian, a Gazidis czym prędzej wziął się za wprowadzanie planu naprawczego, który ma sprawić, że w ciągu najbliższych sezonów Rossoneri ponownie będą wielką siłą we Włoszech i w Europie.

- Wizja Elliott Management jest jasna: wyciągnąć Milan z finansowych problemów i ponownie obrać właściwy kierunek, stworzyć warunki do rozwoju nowoczesnego klubu. Nie mamy żadnego limitu i nie będę składał obietnic. Jeśli ktoś spodziewa się magika, który pstryknie palcem i nagle pojawią się góry pieniędzy, to na pewno go tu nie znajdzie. Już dość iluzji i kłamstw. Koniec z pięknymi i niespełnionymi obietnicami - mówił Gazidis na konferencji prasowej.

Zgodnie z zapowiedziami, nie należy się spodziewać, by w najbliższym czasie do zespołu dołączyli piłkarze o głośnych nazwiskach.

- Naszą strategią nie jest inwestowanie w piłkarzy z topu, ale w tych, którzy mogą znaleźć się na szczycie występując w naszej koszulce. Nie będziemy kupować młodych zawodników, by zaraz ich sprzedać. Oni mają budować nową historię Milanu. Zamierzamy zachować odpowiednie proporcje, między klasowymi piłkarzami młodego pokolenia i tymi bardziej doświadczonymi, którzy będą liderami - podkreślił.

Dlatego między bajki należy włożyć plotki, o możliwej sprzedaży Krzysztofa Piątka. Napastnik pozyskany zimą z Genoi będzie ważnym elementem zespołu w przyszłym sezonie.

Wkrótce da odpowiedź

We wtorek z klubem oficjalnie pożegnali się dyrektor sportowy Leonardo i szkoleniowiec Gennaro Gattuso. W Mediolanie poszukują ich następców, choć niewykluczone, że jeden z nich jest już bardzo blisko, a w zasadzie nigdy nie opuścił San Siro – chodzi o Maldiniego, który zdaniem Gazidisa powinien zostać następcą Brazylijczyka, choć dziennikarze stawiali na Luisa Camposa z Lille.

- Nigdy nie myślałem o Camposie, jest dyrektorem w Lille, radzi sobie dobrze i nie dołączy do Milanu. Chciała go prasa, ale ja chcę Maldiniego. Naprawdę mam nadzieję, że Paolo zostanie z nami i pomoże mi w tym wielkim wyzwaniu, jakim jest odbudowa klubu. Bardzo go szanuję. Gdy widzisz Maldiniego, od razu widzisz Milan. Teraz czekam na jego decyzję, a później zajmiemy się kwestią trenera i piłkarzy – wyznał dyrektor generalny.

Co na to główny zainteresowany? - Wkrótce dam odpowiedź Gazidisowi. Wszystko wyjaśni się pod koniec tygodnia. To kusząca oferta – powiedział Maldini w krótkiej rozmowie z platformą streamingową DAZN.

Źródło: Getty Images Maldini zastąpi Leonardo?

Będzie Maldini, będzie Giampaolo

Zdaniem dobrze poinformowanego włoskiego dziennikarza Alfredo Pedullego, jeśli Maldini zostanie nowym dyrektorem, to trenerem niemal na 100 procent będzie Marco Giampaolo. Obecny szkoleniowiec Sampdorii może również liczyć na ofertę z Romy, ale większe szanse daje się Rossonerim.

Jego atutem są bardzo dobre kontakty z piłkarzami, ale przede wszystkim fakt, że dobrze radził sobie z zespołem mimo mocno ograniczonego budżetu, na co na pewno zwrócili uwagę w Mediolanie.



Drugą opcją jest Simone Inzaghi z Lazio, o ile nie zdoła dojść do porozumienia w sprawie nowego kontraktu z prezesem Claudio Lotito.

Źródło: Getty Images Giampaolo może zamienić Genuę na Mediolan

Na tym nie koniec. Do klubu ma również dołączyć obecny trener Arsenalu od przygotowania fizycznego, Shad Forsythe. Według stacji Sport Mediaset przebywa on w Mediolanie od 10 dni i wkrótce oficjalnie zostanie pracownikiem klubu z San Siro. Gazidis doskonale wie, kogo zamierza sprowadzić do stolicy Lombardii – przez lata pełnił on funkcję dyrektora zarządzającego na Emirates.

Zanim Forsythe rozpoczął pracę w ekipie Kanonierów, przez 10 lat współpracował z reprezentacją Niemiec i przyczynił się do wywalczenia mistrzostwa świata w 2014 roku.

Również Sport Mediaset twierdzi, że ofertę dostał były piłkarz Milanu i asystent Carlo Ancelottiego - Alessandro Costacurta. Miałby on zostać menedżerem zespołu. 53-letni Włoch przez lata był ostoją defensywy Rossonerich - obok Maldiniego. Teraz panowie mogą spotkać się ponownie.