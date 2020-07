Ronaldo blisko wielkiego wyczynu. Brakuje mu tylko jednego gola

Ronaldo prowadzi Juventus do mistrzostwa Włoch

Kolejne rekordy rewelacji sezonu. Ma więcej goli od City, na horyzoncie już tylko Bayern Piłkarze Atalanty... czytaj dalej » Jedynym piłkarzem, który strzelił tyle goli w trzech czołowych ligach europejskich, jest Edin Dżeko. Bośniak brylował na angielskich, niemieckich i włoskich boiskach.

Sześć szans

Ronaldo wcale nie musi się śpieszyć. W tym sezonie zmierzający po kolejne mistrzostwo Włoch Juventus rozegra jeszcze sześć ligowych spotkań. Najbliższa okazja, by wbić. 50 bramkę w Serie A, nadarzy się już dziś wieczorem - w ramach 33. kolejki Juventus zagra na wyjeździe z Sassuolo.

Wcześniej Ronaldo dokonał tej sztuki w Premier League, strzelając dla Manchesteru United 84 gole oraz w La Liga, w której jako piłkarz Realu Madryt zdobył aż 311 bramek.

Przebije wyczyn Szewczenki

To jednak nie koniec. Ronaldo może zostać również piłkarzem, który potrzebował najmniej meczów, by tego dokonać. Dotychczas pierwsze 50 goli najszybciej strzelali Brazylijczyk Ronaldo - który potrzebował na to 70 meczów - oraz Andrij Szewczenko, trafiając w 69. spotkaniu.

Dotychczas 35-letni Ronaldo rozegrał 59 ligowych meczów w barwach Starej Damy. Osiągnięcie Szewczenki może zatem zostać znacząco przebite.

W tym sezonie Portugalczyk walczy również o koronę króla strzelców. W 28 meczach Serie A strzelił aż 28 goli. Jedno trafienie więcej ma Ciro Immobile z Lazio.