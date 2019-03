Ancelotti zdjął Milika i już chwilę potem tego pożałował

Dwie czerwone kartki, Zieliński w słupek. Szalony hit dla Juventusu Pod Wezuwiuszem... czytaj dalej » W 25. minucie bramkarz Napoli Alex Meret w sytuacji sam na sam z Cristiano Ronaldo musiał ratować się faulem poza polem karnym i ukarany został czerwoną kartką. Trener Carlo Ancelotti postanowił, że rezerwowy golkiper David Ospina pojawi się na boisku za Arkadiusz Milika. Kilka chwil później do rzutu wolnego podszedł Miralem Pjanić i strzałem nad murem dał Juventusowi prowadzenie.

- Piotr Zieliński nie wyskoczył w murze i piłka poszybowała tuż nad jego głową. To przeznaczenie, bo to Milik w normalnych okolicznościach stałby wtedy w murze – przyznał po meczu Ancelotti.

- Decyzje co do zmiany trzeba jednak podejmować w ułamku sekundy. Było 0:0 i myśleliśmy, że z Lorenzo Insigne będziemy mieli więcej pożytku w kontrataku i grze do nogi. Dlatego podjęliśmydecyzję o zdjęciu z boiska akurat Milika – tłumaczył szkoleniowiec.



The first free kick Juventus have scored this season.. #NapoliJuve#SerieApic.twitter.com/dGjH6A5dpj — S - O - M.. (@SadhyaSom1) 3 March 2019





Chwilę później Zieliński mógł doprowadzić do remisu, ale mając przed sobą już tylko Wojciecha Szczęsnego trafił w słupek.

Piłkarze zaskoczyli Ancelottiego

Choć do przerwy mistrzowie Włoch prowadzili 2:0, o zwycięstwo musieli drżeć do samego końca. W 47. minucie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył Pjanić, a w 61. minucie kontaktowego gola strzelił Jose Callejon. To jeszcze bardziej uskrzydliło Partenopei, którzy w 83. minucie wywalczyli rzut karny. Niestety dla nich, Insigne z jedenastu metrów trafił w słupek.

- Byłem zaskoczony, jak bardzo dominowaliśmy grając dziesięciu na dziesięciu. To pokazuje, jak wielką jakość mamy w zespole. Musimy przekonać się do naszych możliwości – podkreślił Ancelotti.

- Insigne jest naszym stałym wykonawcą rzutów karnych. Przeciwko Paris Saint-Germain również on podszedł do piłki. Raz tylko zastąpił go Dries Mertens, bo nie było go wówczas na boisku – dodał trener Napoli.

Po niedzielnym zwycięstwie w hicie 26. kolejki Juventus ma nad drugim Napoli już 16 punktów przewagi. Trzeci jest AC Milan ze stratą ośmiu punktów do Gli Azzurrich.