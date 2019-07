"Icardi? Mamy Milika". Trener Napoli chwali umiejętności polskiego napastnika

16.11 | Arkadiusz Milik pokazał, że ma nerwy ze stali. W 91. minucie meczu Cagliari - Napoli cudownie wykonał rzut wolny i zapewnił drużynie ważną wygraną 1:0 w 16. kolejce Serie A. Polak przegonił koszmary sprzed kilku dni, kiedy nie wykorzystał znakomitej okazji przeciwko Liverpoolowi. Dla napastnika był to ósmy gol w tym sezonie ligi włoskiej.

9.12 | To były udane występy Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika w Serie A. Obaj wbili trzy z czterech goli Napoli w meczu z przedostatnim w tabeli Frosinone.

14.05 | Trudno wymarzyć sobie lepsze wejście na boisko. Arkadiusz Milik w meczu z Sampdorią pojawił się na placu w 71. minucie. Kilkadziesiąt sekund później, w swojej pierwszej akcji, huknął i strzelił gola rzadkiej urody. W samo okienko bramki. Jego Napoli wygrało na wyjeździe 2:0 (trafił jeszcze Raul Albiol). Dla Milika to czwarte trafienie w tym sezonie. W tym meczu zagrało łącznie pięciu Polaków - także Piotr Zieliński u zwycięzców oraz Bartosz Bereszyński, Karol Linetty i Dawid Kownacki u pokonanych. Napoli zostało wicemistrzem Włoch, mistrzem po raz kolejny Juventus.

19.04.2018 | Arkadiusz Milik na kolejny występ w podstawowym składzie Napoli czekał 242 dni. Kiedy wreszcie na murawie pojawił się od pierwszej minuty swoje - trafił do siatki Udinese. Polak z wielkim spokojem dobił strzał Jose Marii Callejona i dał swojej ekipie prowadzenie 3:2. Stadion San Paolo oszalał, Milik jest w Neapolu uwielbiany. Ostatecznie piłkarze trenera Maurizio Sarriego wygrali 4:2 i odrobili dwa punkty do liderującego w Serie A Juventusu.

8.04 | To był polski dzień w Neapolu. Trzy gole, ale dwa autorstwa Polaków. Dla Chievo trafił Mariusz Stępiński, dla Napoli - Arkadiusz Milik. Gospodarze przegrywali 0:1, ale i tak wygrali, zaczynając skuteczny pościg dopiero w 89. minucie!

14.04 | Piłkarze Napoli zwyciężyli na stadionie najsłabszej ekipy w Serie A Chievo Werona 3:1. Jednego z goli wbił Arkadiusz Milik, który we wszystkich rozgrywkach uzbierał ich 20.

20.01 | Arkadiusz Milik wbił w niedzielę jedenastego gola w sezonie. Tym razem efektownym strzałem z rzutu wolnego przyczynił się do zwycięstwa 2:1 nad Lazio.

31.03 | To, co zrobił Arkadiusz Milik w meczu z Romą, można oglądać w nieskończoność. Najpierw kapitalnie uporał się z opanowaniem piłki, trochę ekwilibrystyki i na końcu pewny strzał. Tak strzelił 16. gola w sezonie dla Napoli. Gola z serii "stadiony świata".

Polski napastnik w konfrontacji z włoskim drugoligowcem przebywał na murawie przez 66 minut, lecz nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Bramki dla neapolitańczyków zdobyli: Lorenzo Insigne z rzutu karnego, Simone Verdi oraz Amin Younes.

Pomimo rozczarowującego rezultatu w środowym sparingu, Ancelotti nie przywiązywał wagi do samego wyniku. Przyznał, że piłkarze mają za sobą wyczerpujące treningi i nie znajdują się jeszcze w optymalnej formie fizycznej.

- Stracone gole nie martwią mnie, ponieważ staramy się bardziej naciskać w ofensywie i brakuje nam jeszcze odpowiedniego balansu. Teraz jest czas na testowanie nowych pomysłów. Gdy wystartuje liga, będzie na to za późno - wyjaśnił szkoleniowiec.

"Icardi? Mamy Milika"

Po końcowym gwizdku włoski szkoleniowiec odpowiedział m.in. na pytania dotyczące Mauro Icardiego, który od wielu miesięcy znajduje się na wylocie z Interu. Dwukrotny król strzelców Serie A nie zamierza jednak opuszczać Półwyspu Apenińskiego. Napoli jest jednym z potencjalnych kierunków transferowych, choć Argentyńczyk wolałby przenosiny do Juventusu. Przed tygodniem dziennik "La Repubblica" donosił nawet o możliwej wymianie napastników na linii Neapol-Mediolan, w ramach której Arkadiusz Milik trafiłby na San Siro. W poprzednim sezonie zawodnik Interu w 29 meczach Serie A strzelił 11 goli. Polak zanotował 17 trafień w 35 kolejkach.

Carlo Ancelotti przyznał, że ceni umiejętności Icardiego, jednak nie uważa go za lepszego piłkarza od reprezentanta Biało-Czerwonych.

Piątek skrytykowany za mecz z Bayernem. "Był niewidoczny" Włoskie media... czytaj dalej » - Zawsze dysponowałem świetnymi napastnikami, jak Inzaghi, Drogba czy Ibrahimović. Icardi zalicza się do najlepszych, ale mamy Milika, który być może nie jest takim egzekutorem w polu karnym, lecz jest bardziej kompletnym zawodnikiem - chwalił swojego podopiecznego włoski trener.

Nowy konkurent Zielińskiego

Szkoleniowiec neapolitańczyków powiedział również kilka ciepłych słów o najnowszym nabytku klubu ze Stadio San Paolo. 19-letni Macedończyk Elif Elmas w środę został wykupiony przez Napoli za 16 milionów euro z Fenerbahce Stambuł.

- Doda jakości naszej linii pomocy. Jest szczęśliwy, że tutaj trafił, a to dla nas bardzo ważne. To nowoczesny pomocnik, który będzie wartością dodaną do silnej już formacji - stwierdził Ancelotti.

Elmas w nadchodzącym sezonie będzie rywalizować o miejsce w składzie m.in. z Piotrem Zielińskim.