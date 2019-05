Atalanta zmierza do Ligi Mistrzów. Piątek powoli traci nadzieję

Atalanta prowadzi z Milanem w wyścigu do Ligi Mistrzów

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

W ostatnich kolejkach Atalanta jest bezbłędna. W konfrontacji z Genoą zanotowała czwarte kolejne zwycięstwo, dzięki czemu wypracowała już sześciopunktową przewagę nad okupującym piąte miejsce Milanem. Ten swój mecz w ramach 36. serii spotkań rozegra jednak dopiero w sobotni wieczór. Piątek i spółka zmierzą się we Florencji z Fiorentiną.

Jeśli przegrają tę potyczkę, pozostaną im już tylko matematyczne szanse na start w Champions League. Do rozegrania pozostaną już tylko dwie kolejki. Czwarte miejsce zajmuje w tej chwili Inter Mediolan, który w poniedziałek zagra u siebie z najgorszym w lidze Chievo.

Atalanta już od pierwszych minut sobotniego starcia dążyła do objęcia prowadzenia. Gospodarze potrzebowali niewiele ponad kwadransa, by dwukrotnie umieścić piłkę w siatce rywali. Żadne z tych trafień nie zostało jednak uznane przez arbitra. W 8. minucie Robin Gosens pokonał Andreia Radu, lecz chwilę wcześniej uwagę rumuńskiego bramkarza Genoi absorbował znajdujący się na pozycji spalonej Duvan Zapata. Natomiast dziesięć minut później kolumbijski snajper sam trafił do siatki, jednak ponownie dał się złapać w pułapkę ofsajdową.

W bieżących rozgrywkach ligowych Zapata zdobył 22 gole dla Atalanty i w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców ustępuje tylko Fabio Quagliarelli z Sampdorii (25 bramek). Na przerwę obie drużyny schodziły przy wyniku bezbramkowym.

Źródło: Getty Images Atalanta

Bohater w ławki

Przed rozpoczęciem drugiej odsłony Gasperini zdecydował się wpuścić na boisko Musę Barrowa, który zmienił Mario Pasalicia i ten ruch szkoleniowca gospodarzy okazał się strzałem w dziesiątkę. 20-letni reprezentant Gambii już w pierwszej akcji wyprowadził swój zespół na prowadzenie, zdobywając swoją premierową bramkę w obecnym sezonie Serie A. Barrow wykorzystał długie podanie z głębi pola, wyprzedził obrońców i posłał piłkę do siatki przełamując ręce bramkarza.

Uskrzydleni gospodarze szybko poszli za ciosem i po kilku minutach prowadzili już 2:0 po bramce Timothy'ego Castagne z najbliższej odległości.

Milik wspomina zmarnowaną okazję. "Byliśmy bliscy wyeliminowania Liverpoolu" Po awansie... czytaj dalej » Przyjezdni zdołali odpowiedzieć dopiero w samej końcówce spotkania, jednak gol Gorana Pandeva okazał się już tylko trafieniem honorowym i nie odmienił losów rywalizacji.

Równe szanse

W 37. kolejce Serie A Atalanta zagra w Turynie z Juventusem. Godzina rozpoczęcia tego spotkania została przesunięta z 15 na 20:30 na wniosek gospodarzy, którzy po zakończeniu meczu będą świętować obronę tytułu mistrzowskiego. Zmiana ta nie spodobała się Milanowi, który tego samego dnia podejmie na San Siro Frosinone. Rossoneri pierwotnie mieli przystąpić do tej konfrontacji bezpośrednio po meczu w Turynie, znając wynik osiągnięty przez Atalantę.

W piątkowy wieczór mediolańczycy wystosowali prośbę do władz ligi, by przesunąć rozpoczęcie ich spotkania również na godzinę 20:30. Jak podała włoska agencja Ansa, Frosinone przychyliło się do tej propozycji.