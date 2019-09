Milik wciąż nie jest gotowy do gry. Występ z Liverpoolem wątpliwy

19.04.2018 | Arkadiusz Milik na kolejny występ w podstawowym składzie Napoli czekał 242 dni. Kiedy wreszcie na murawie pojawił się od pierwszej minuty swoje - trafił do siatki Udinese. Polak z wielkim spokojem dobił strzał Jose Marii Callejona i dał swojej ekipie prowadzenie 3:2. Stadion San Paolo oszalał, Milik jest w Neapolu uwielbiany. Ostatecznie piłkarze trenera Maurizio Sarriego wygrali 4:2 i odrobili dwa punkty do liderującego w Serie A Juventusu.

31.03 | To, co zrobił Arkadiusz Milik w meczu z Romą, można oglądać w nieskończoność. Najpierw kapitalnie uporał się z opanowaniem piłki, trochę ekwilibrystyki i na końcu pewny strzał. Tak strzelił 16. gola w sezonie dla Napoli. Gola z serii "stadiony świata".

Milik doznał kontuzji mięśnia przywodziciela na początku sierpnia, dzień przed sparingowym meczem z Barceloną. Choć początkowo mówiło się o zaledwie tygodniu przerwy, to okazało się, że zawodnik odczuwa dyskomfort i w efekcie nie rozegrał żadnego meczu w nowym sezonie. Napastnik nie został także powołany na mecze reprezentacji Polski przeciwko Słowenii i Austrii. Według serwisu Sky Sport Italia, na swój debiut będzie musiał jeszcze poczekać.

"Nie ustają kłopoty Arkadiusza Milika, który po ostatniej konsultacji w Polsce został zmuszony do przełożenia swojego debiutanckiego występu w obecnym sezonie" – czytamy. Serwis podaje, że zawodnik nie tylko opuści ligowy mecz z Sampdorią, ale nie zagra również w spotkaniu Ligi Mistrzów z broniącym tytułu Liverpoolem.

"Wydaje się, że kłopoty zdrowotne Milika nie mają końca. Latem piłkarz również zmagał się z problemami, a przecież do zespołu dołączyło dwóch konkurentów w postaci Hirvinga Lozano i Fernando Llorente. Lekarz doradził mu, by nie spieszył się z powrotem do treningów i spokojnie doszedł do siebie, dlatego zawodnik wznowi zajęcia najwcześniej w poniedziałek. To zbyt późno, by przygotował się na mecz z Liverpoolem" - to z kolei opinia stacji Sportmediaset.

Mógł odejść

Lato było burzliwym okresem dla Milika. Pomijając problemy ze zdrowiem, piłkarz nie mógł być również pewny swojej przyszłości. Włoskie media spekulowały, że Polak może zostać sprzedany, by zrobić miejsce dla Mauro Icardiego z Interu Mediolan. Snajper był łączony m.in. z Realem Betis, ale ostatecznie do żadnej transakcji z jego udziałem nie doszło, gdyż Icardi trafił do PSG.

W poprzednim sezonie Milik rozegrał 47 spotkań, w których strzelił 20 goli i zanotował cztery asysty. Do Napoli trafił w sierpniu 2016 roku z Ajaksu Amsterdam. Kosztował 32 miliony euro.