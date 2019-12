Koszmar Milika trwa. Może nie zagrać do końca roku

Wielki dzień Linetty'ego. "To był dla mnie zaszczyt" W czwartkowym... czytaj dalej » W czwartek włoska prasa informowała, że Milik wrócił już do treningów na pełnych obrotach i wyglądało na to, że w najbliższych spotkaniach Napoli powinien powoli wracać do składu. Dziś wiemy, że o występnie przeciwko Udinese Polak może co najwyżej pomarzyć. Co gorsza, napastnik wicemistrzów Włoch w tym roku może już nie zagrać.

"Wydawało się, że Milik jest bliski powrotu do gry, jednak ból nie minął. Piłkarz obawia się, że jeśli wróci zbyt szybko, to uraz tylko się odnowi. Wszystko wskazuje na to, że Polak wróci na boisko dopiero, gdy będzie w 100 procentach pewny, że uraz jest wyleczony" - czytamy na stronie lokalnego dziennika "Il Mattino".

Strzelał niczym Lewandowski

W październiku wydawało się, że Milik wreszcie wrócił do formy po urazach, które trapiły go na początku sezonu. Polak strzelił gola w każdym z czterech meczów włoskiej ekstraklasy, a znakomitą passę przerwała dopiero trwająca właśnie kontuzja.

Łącznie w tym sezonie Milik zagrał w zaledwie ośmiu spotkaniach Napoli, w których strzelił pięć goli. Pomimo niezbyt dużej liczby minut na murawie, reprezentant Polski wciąż jest najlepszym strzelcem swojego zespołu.