Tak bardzo chcą się go pozbyć, że oddadzą go za "drobne"

Piłkarz reprezentacji Anglii Harry Maguire przeszedł z Leicester City do Manchesteru United. Kosztował 80 milionów funtów, co czyni go najdroższym obrońcą w historii futbolu. Z Czerwonymi Diabłami podpisał sześcioletni kontrakt.

Sanchez znalazł się na cenzurowanym już w poprzednim sezonie, gdy prezentował bardzo słabą dyspozycję. Zawodnik pobierający 500 tysięcy funtów pensji tygodniowo w 27 meczach strzelił zaledwie 2 gole i zanotował 4 asysty. W obecnych rozgrywkach 30-letni napastnik nie znalazł się nawet w kadrze Manchesteru United na mecze ligowe. Menedżer Czerwonych Diabłów Ole Gunnar Solskjaer nie ukrywa, że w najbliższych dniach piłkarz może zmienić barwy.

- Zostało jeszcze kilka tygodni do zamknięcia okna transferowego i istnieje szansa, że… jakieś kluby zainteresują się Alexisem. Wtedy zobaczymy, co się wydarzy. Na ten moment nie mogę powiedzieć nic więcej – wyznał norweski szkoleniowiec.

Jednak dobrze poinformowany włoski dziennikarz Alfredo Pedulla, a także dzienniki "Corriere dello Sport", "La Gazzetta dello Sport" oraz serwis Sky Sport Italia są niemal przekonane, że kolejnym przystankiem w karierze Chilijczyka będzie Inter Mediolan.

"Alexis Sanchez jest coraz bliżej dołączenia do Interu. Jeszcze dziś Nerazzurri mają otrzymać ostateczną odpowiedź w sprawie wypożyczenia piłkarza, który w latach 2008-2011 występował w Serie A w barwach Udinese, a następnie przeniósł się do Barcelony" – czytamy w Sky Sport Italia.

Jeśli Sanchez rzeczywiście dołączy do Interu, to będzie to dość duża niespodzianka – wcześniej Manchester United twardo negocjował warunki sprzedaży Romelu Lukaku, który ostatecznie przeniósł się do Mediolanu za 65 milionów euro plus bonusy. Teraz transakcja opiewałaby na zdecydowanie niższą kwotę.

Według "Corriere dello Sport" Inter wypożyczy Sancheza za darmo i zapłaci mu 4-6 milionów euro pensji – resztę wynagrodzenia ma pokryć United. Co więcej, jeśli klub z San Siro zdecyduje się na wykup piłkarza w czerwcu przyszłego roku, to będzie musiał za niego zapłacić zaledwie 14-16 milionów euro.

Wszystko dlatego, że Chilijczyk psuje atmosferę na Old Trafford, dużo zarabia i chce zmienić otoczenie. Jeśli potwierdzą się wcześniejsze doniesienia, to już w środę zawodnik powinien przejść testy medyczne w nowym klubie. Warto dodać, że Alexis jest dobrym kumplem Lukaku, który miał już go namawiać na przenosiny do stolicy Lombardii.

Sanchez trafił do Manchesteru z Arsenalu zimą 2018 roku.