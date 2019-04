Milan rozczarował na całej linii. Remis z Parmą po bezbarwnej grze

14.04 | Krzysztof Piątek miał w meczu z Lazio dwie dogodne sytuacje na powiększenie swojego dorobku strzeleckiego w lidze włoskiej, ale piłka nie chciała wpaść do bramki. Polski snajper Milanu w jednej sytuacji podpadł też rzymianom za rzekome symulowanie faulu.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Trener Milanu Gennaro Gattuso obawiał się konfrontacji z Parmą i pierwsza połowa pokazała, że miał ku temu powody. Po raz kolejny okazało się, że gra o godzinie 12:30 wyraźnie nie służy jego podopiecznym. W pierwszych 45 minutach Rossoneri snuli się po boisku, rażąc wolną i przewidywalną grą. W tej części to gospodarze sprawiali wrażenie drużyny, której bardziej zależy na zwycięstwie. To o tyle interesujące, że w przeciwieństwie do walczących o Ligę Mistrzów gości nie grają już praktycznie o nic.

W pierwszej połowie Milan nie stworzył sobie praktycznie żadnej sytuacji bramkowej. Osamotniony z przodu Krzysztof Piątek podejmował złe decyzje, przegrywając większość pojedynków z obrońcami gospodarzy. Co innego Parma. Gianluigi Donnarumma, który wrócił do składu po kontuzji, dwukrotnie musiał ratować swoją drużynę. W 13. minucie wybił piłkę spod nóg szarżującego w polu karnym Fabio Ceravolo, a w 39. obronił strzał głową 32-letniego napastnika. W 19. minucie fantastycznym strzałem przewrotką popisał się Juraj Kucka, ale piłka o centymetry minęła słupek bramki Rossonerich.

W przerwie Gattuso nie zdecydował się dokonać zmian, a obraz gry pozostał bezbarwny. Goście wciąż grali wolno i statycznie. Pierwszy strzał, choć niecelny, Piątek oddał w 58. minucie, a chwilę później pojawiło się na boisku dla niego wsparcie w postaci Patricka Cutrone, który zmienił niewidocznego Tiemoue Bakayoko.

Trafiona zmiana Gattuso

Milan starał się przejąć inicjatywę, ale niewiele z tego wychodziło. W 66. minucie na placu gry za Andreę Contiego pojawił się Samu Castillejo i ten manewr okazał się strzałem w dziesiątkę. Trzy minuty później z prawej strony w pole karne Parmy dośrodkował Suso, a były piłkarz Malagi i Villarrealu popisał się efektownym strzałem głową, dając Rossonerim prowadzenie.



Together as one!

Insieme, da squadra! Forza ragazzi! #ParmaMilan#ForzaMilanpic.twitter.com/NaYCE0ZMJK — AC Milan (@acmilan) April 20, 2019





Parma musiała się odkryć, a to stworzyło Milanowi szanse na kontrataki. W 73. minucie pierwszą asystę w ligowym sezonie mógł zaliczyć Piątek. Niestety polski napastnik znajdował się na centymetrowym spalonym, nim zdecydował się płaskim podaniem obsłużyć Cutrone.

Gospodarze nie złożyli broni

Trzy minuty później szczęście uśmiechnęło się do gości. W ich polu karnym Donnarummę minął Luca Siligardi, po czym z ostrego kąta trafił w słupek. Gospodarze nie tracili jednak nadziei na wyrównanie. W 82. minucie z 17 metrów strzelił Kucka, ale piłka poszybowała tuż nad poprzeczką.

Kolejna próba była już skuteczna. W 87. minucie do rzutu wolnego z odległości 18 metrów od bramki Milanu podszedł Bruno Alves i pięknym, technicznym strzałem nad murem doprowadził do remisu.



Like a fine wine #ForzaBrunoAlveshttps://t.co/LZgS0xYDfm — Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) April 20, 2019





Doliczony czas gry upłynął pod znakiem wzajemnej wymiany ciosów, ale już bez efektu bramkowego.

Szansa dla Romy i Atalanty

Stracone punkty znacząco skomplikowały sytuację Milanu, który już w sobotę wypaść może poza czołową czwórkę. Tracąca do Rossonerich dwa punkty Roma zagra o 20:30 na wyjeździe z Interem, a Atalanta, która ma o trzy punkty mniej, dopiero w poniedziałek zmierzy się na San Paolo Stadium z Napoli.

W ostatnich pięciu kolejkach Milan zagra z Torino, Bologną, Fiorentiną, Frosinone i SPAL.