Wzmocniony Milan przed trudnym zadaniem. Problemem godzina rozpoczęcia meczu

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

- W poprzednim meczu z Parmą nie zasłużyliśmy na zwycięstwo (2:1). Oni doskonale wiedzą, jak utrudnić życie rywalowi. Musimy rozpocząć spotkanie z odpowiednim nastawieniem, nie pozostawiając im miejsca. Na Stadio Tardini zawsze grało nam się trudno. Dotychczasowe mecze z godziny 12:30 nie były dobre w naszym wykonaniu – przypomniał Gattuso podczas piątkowej konferencji prasowej.

Na jego szczęście do drużyny wracają po kontuzjach dwaj niezwykle ważni gracze – bramkarz Gianluigi Donnarumma i pomocnik Lucas Paqueta.

- Paqueta spisuje się naprawdę dobrze i być może będziemy go potrzebować. Do naszej dyspozycji będzie też Alessio Romagnoli. Czy Cristian Zapata zagra od pierwszej minuty? Zobaczymy, przeciwko Lazio spisał się dobrze. Dostępny był także Mattia Caldara, ale podjąłem decyzję, by pozostał poza kadrą – przyznał Gattuso.

W kadrze nie mogło oczywiście zabraknąć Krzysztofa Piątka, który w tym sezonie strzelił już w Serie A 21 goli (13 w barwach Genoi i 8 dla Milanu).

- Przeciwko Parmie musimy zagrać spokojnie, ale z entuzjazmem. Na wyjeździe wygraliśmy ledwie pięć meczów, zdobywając bramki w końcówkach. Potrzebujemy punktów i musimy być bezwzględni. Zespół świetnie spisuje się na treningach, a u piłkarzy widać ogromny zapał do pracy. Trzeba rozegrać dobry mecz w miejscu, którego nie lubimy – podkreślił 41-letni szkoleniowiec.

Sześć kolejek przed zakończeniem Serie A przewaga Rossonerich nad piątą Romą i szóstą Atalantą jest minimalna i wynosi odpowiednio punkt oraz dwa. Milan czekają jeszcze mecze z Parmą, Torino, Bologną, Fiorentiną, Frosinone i SPAL.