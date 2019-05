Trener Milanu wściekł się na swojego piłkarza. Ten odpowiedział: odp*****l się

Jeszcze w pierwszej połowie kontuzji doznał pomocnik Milanu Lucas Biglia. Szkoleniowiec mediolańczyków zwrócił się do Bakayoko, aby zaczął się rozgrzewać. Francuz jednak ociągał się z wykonaniem polecenia.

Według relacji reportera Sky Sport Italia, Gattuso miał zapytać podopiecznego, czy ten rzeczywiście jest gotowy do wejścia i usłyszał od Bakayoko, że nie. Doszło do ostrej wymiany zdań z wyzwiskami z obu stron, po czym zawodnik powiedział do trenera: "odp****** się". W efekcie na murawie zamiast Bakayoko pojawił się Jose Mauri.



Meanwhile, in Milan...



Tiemoue Bakayoko is reported to have swore at Gennaro Gattuso after refusing to come on as a substitute pic.twitter.com/d8Fg2P5Mr9 — Goal (@goal) May 6, 2019





Będzie rozmowa wychowawcza

- Poprosiłem Bakayoko, żeby się szykował. Trochę mu to zajęło, więc wezwałem Mauriego. Gramy w prestiżowej koszulce, będę szczery. Czekałem siedem czy osiem minut, a on nawet nie założył ochraniaczy. Zobaczymy, co będzie dalej. Chodzi o szacunek - mówił w rozmowie ze Sky Sport Italia były pomocnik Milanu, który słynął z wybuchowego charakteru.

- Piłkarze mogą powiedzieć mi wszystko, ale najważniejsze jest to, żeby nie okazywali braku szacunku dla kolegów z drużyny i nie psuli atmosfery w szatni. Teraz mamy inne priorytety. Zobaczymy na koniec sezonu, jak na świadectwie w szkole, kto się zachowywał dobrze, a kto źle. Każdy może mnie obrazić przy linii bocznej, ale później spotkamy się oko w oko w pokoju. Będziemy rozmawiać po mojemu, czego nie mogę przedstawić przed kamerami - zapowiedział. Koledzy wyręczyli Piątka. Milan bliżej celu Piłkarze AC Milan... czytaj dalej »

Dłuższa historia

Kwestia niesubordynacji Bakayoko, który jest wypożyczony do Milanu z Chelsea, ma dłuższą historię. Pomocnik stracił miejsce w podstawowym składzie na mecz z Bologną, bo - jak informowały włoskie media - skończyło mu się paliwo w samochodzie i spóźnił się przez to na trening ponad godzinę. Milan walczy o miejsce w Lidze Mistrzów. Gattuso zarządził przed spotkaniem aż pięciodniowe zgrupowanie, dlatego spóźnienie Bakayoko zostało przez szkoleniowca źle odebrane.

- Piłkarze byli na mnie źli, bo przeze mnie byli daleko od swoich rodzin przez pięć dni, więc powiedziałem im, żeby tę złość przekuli w pozytywną energię. Myślę, że to zrobili - zdradził Gattuso.

Na trzy mecze przed końcem sezonu Milan zajmuje piątą lokatę i traci trzy punkty do czwartej Atalanty, która jak na razie sklasyfikowana jest na ostatnim miejscu gwarantującym udział w Lidze Mistrzów.

Oświadczenie piłkarza

Bakayoko skontrował relację Gattuso w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze:

"Wydarzenia tego wieczoru i ich interpretacje nie pozostawiły mi wyboru i muszę natychmiast zareagować. Nie powinienem być uważany za zawodnika, który odmówił wejścia na boisko, kiedy prosi go o to trener, i który nie szanuje kolegów. Byłem gotowy na 200 proc., nawet jeśli miałbym grać tylko przez pięć minut. Poproszono mnie, bym się rozgrzewał w razie zmiany. Poszedłem się rozgrzewać przez 2-3 minuty. Później usłyszałem, że mam wrócić na ławkę. Kiedy usiadłem na ławce, trener zwrócił się do mnie w niespodziewanych słowach, a ja tylko odpowiedziałem jego słowami. Nic więcej. Chcę powiedzieć jasno: nigdy nie odmówiłem wejścia na boisko i nie byłem podenerwowany. Obrazki mówią same za siebie. Chciałem zrobić to, co zawsze, czyli pomóc kolegom".