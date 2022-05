Wielka radość po spadku lokalnego rywala

26.11 | Jak on tego nie strzelił? Obrońca reprezentacji Polski Arkadiusz Reca "popisał się" fatalnym pudłem w spotkaniu swojego SPAL z Genoą w 13. kolejce włoskiej Serie A.

Kamil Glik bliżej powrotu do Serie A Kamil Glik ma... czytaj dalej » Genoa pożegnała się z włoską ekstraklasą po niedzielnej porażce z SSC Napoli 0:3. W Serie B będzie występowała po raz pierwszy od sezonu 2006/2007.

Słodki odwet kibiców Sampdorii

Spadek nie zasmucił jednak całego miasta. Wręcz przeciwnie, kibice drugiego dużego klubu z Genui - Sampdorii, byli wręcz zachwyceni takim obrotem spraw.

Gdy stało się jasne, że lokalny rywal spada do niższej ligi, fani Blucerchiatich rozpoczęli szampańską zabawę. Tłumnie ruszyli do centrum miasta, gdzie odpalili fajerwerki, śpiewali oraz demonstrowali wymowne flagi, które miały na celu obrazić lokalnych rywali. Huczna impreza potrwała niemal do samego rana.

Źródło: Getty Images Kibice Sampdorii świętowali niepowodzenie lokalnego rywala

Być może nie doszłoby do tego, gdyby nie sytuacja z 2011 roku, kiedy to fani Genoi cieszyli się ze spadku Sampdorii. Wówczas na ulicach miasta pojawiło się około 30 tysięcy sympatyków Gryfów. Kibice przygotowali na tę okoliczność symboliczną trumnę.

Obecnie piłkarzem Genoi jest napastnik Aleksander Buksa, młodszy brat Adama. Z kolei w Sampdorii od lat ważnym zawodnikiem jest Bartosz Bereszyński.