Piłkarz Manchesteru United rozbił warte 170 tysięcy funtów lamborghini

Do zdarzenia doszło w Carrington, miejscowości, gdzie zlokalizowana jest baza treningowa Manchesteru. Lamborghini należące do Romero wbiło się w przydrożne barierki znajdujące się na przeciwległym pasie.

Kolizja, a potem trening

Angielski dziennik "Daily Mail" oraz serwis Sky Sports piszą, że Argentyńczyk nie odniósł obrażeń. Na stronie gazety można zobaczyć nagrania świadków, które ci opublikowali w mediach społecznościowych. Na jednym z filmów widać Romero stojącego obok poważnie rozbitego samochodu. Sky pisze, że bramkarz wziął udział w poniedziałkowym treningu United.

Angielskie media nie informują o dokładnych okolicznościach kolizji. Przypuszcza się, że zawodnik prowadząc samochód wpadł w poślizg. W nocy z niedzieli na poniedziałek w okolicach Manchesteru zapowiadano przymrozki, przez co zalecano kierowcom zachowanie szczególnej ostrożności.

Źródło: Eamon i James Clarke/PA Images/Forum Samochód Romero wbił się pod barierkę



Sergio Romero crashed his car outside Carrington.



Thank God he’s unhurt!pic.twitter.com/nRNL1QGxwk — Therese (@ThereseUTD) 20 stycznia 2020







"Daily Mail" pisze, że Romero nabył lamborghini dwa lata temu, tuż po tym jak Manchester pokonał w finale Pucharu Ligi ekipę Southamptonu. Według gazety zapłacił za nie 170 tysięcy funtów.

Argentyńczyk przyszedł do Manchesteru dwa lata wcześniej i od tego czasu zagrał w 53 spotkaniach. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2021 roku. Szacuje się, że zawodnik zarabia 70 tysięcy funtów tygodniowo.

W niedzielę siedział na ławce podczas wyjazdowego meczu z Liverpoolem (0:2). W bramce Manchesteru stał David de Gea, z którym Romero przegrywa walkę o miejsce w składzie.