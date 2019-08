Ogromny guz i problem z utrzymaniem równowagi. Piłkarz Sevilli trafił do szpitala

22-letni boczny obrońca przybył do Andaluzji ledwie kilka tygodni temu na zasadzie wypożyczenia z Realu Madryt. Jak się wydaje, wybrał znakomicie, bo już w debiucie został bohaterem wygranego meczu z Espanyolem (2:0). To on strzelił pierwszego gola, a przy drugim asystował.

Próbował wrócić do gry

Popisy miał kontynuować w piątek, kiedy jego ekipa mierzyła się na wyjeździe z beniaminkiem Granadą. Niestety, już po kilkunastu minutach doznał groźnie wyglądającej kontuzji.

Reguilon wyskoczył, by zagrać piłkę i z ogromną mocą zderzył się głową z Victorem Diazem. Kapitan gospodarzy momentalnie zalał się krwią, a gracz Sevilli padł bez ruchu i długo się nie podnosił. Wszystko wyglądało dramatycznie. O ile Diaz szybko się pozbierał, o tyle Reguilon miał problem nawet z utrzymaniem równowagi. Do gry próbował jeszcze wrócić, ale po chwili usiadł na murawie i zalał się łzami. W tym momencie guz nad jego łukiem brwiowym urósł już do potężnych rozmiarów. Boisko opuścił na noszach, kryjąc twarz w dłoniach. Trafił prosto do szpitala, gdzie od razu przeszedł badania.

Szczęśliwie Reguilonowi nic poważnego się nie stało. A, że Sevilla piątkowy mecz wygrała, to młodemu Hiszpanowi wróciło dobre samopoczucie. "Świętuję zwycięstwo w szpitalu. Byliście wielcy, koledzy" - napisał w mediach społecznościowych, dodając zdjęcie, na którym widać, że guz na jego czole już wyraźnie się zmniejszył.

Reguilon uniknął poważnego urazu, ale nie wiadomo, kiedy będzie mógł wrócić do treningów z drużyną.