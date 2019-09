Sergio Ramos ukarany za pozdrowienie. "Ten gest był skierowany do mojego siostrzeńca"

Hiszpania ograła Rumunów w Bukareszcie. Sędzia nie pomógł gospodarzom Hiszpanie wygrali... czytaj dalej » W 29. minucie meczu Ramos pewnie wykorzystał rzut karny, wyprowadzając Hiszpanów na prowadzenie. 33-latek okazał jednak radość w dość oryginalny sposób – złożył dłonie w kształt okularów i pokazał je do kamery.

Sędzia widział to inaczej

Widząc to, sędzia Denis Aytekin od razu zareagował i pokazał żółtą kartkę. Niemiec myślał, że kapitan Hiszpanów próbuje w ten sposób go obrazić. Zawodnik został również wygwizdany przez kibiców na stadionie w Bukareszcie.

Dopiero po meczu Ramos wyjawił, co tak naprawdę miał na myśli. - Kartka wynikała z nieporozumienia. W przerwie wyjaśniłem sędziemu, że ten gest był skierowany do mojego siostrzeńca. Obaj musimy nosić okulary, więc chciałem go w taki sposób pocieszyć. Sędzia myślał jednak, że wykonałem ten gest w kierunku trybun – tłumaczył.



Sergio Ramos played the full match and scored from the penalty spot in Spain's 2-1 win over Romania in the EURO 2020 qualifier. Dani Carvajal didn't feature. pic.twitter.com/GX2wVW3J5E — RMOnly (@ReaIMadridOnly) 5 September 2019





Do zaistniałej sytuacji odniósł się również na Twitterze, zamieszczając zdjęcie z szatni reprezentacji Hiszpanii. "Cieszę się z trzech punktów i z tego, że mogłem zadedykować gola siostrzeńcowi" - napisał Ramos.