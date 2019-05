Ramos kuszony przez Chińczyków. Prezydent Realu stawia warunek

Hiszpańskie media już kilka dni temu informowały, że obrońca poważnie rozważa odejście z Realu. 33-latek miał spotkać się z prezydentem Królewskich w towarzystwie swojego brata, jednocześnie agenta oraz prawnika, by oznajmić mu to osobiście.

- Spotkaliśmy się w moim biurze. Poprosili mnie o spotkanie i po prostu powiedzieli mi, że dostali bardzo dobrą ofertę z chińskiego klubu - potwierdził tę wersję Perez w wywiadzie dla hiszpańskiego radia Onda Cero. Koszmarny mecz Realu Madryt na zakończenie najgorszego sezonu od 20 lat Real Madryt nie... czytaj dalej »

"Porozmawiamy z Chińczykami"

Jest jednak jeden problem, którego zresztą prezydent Królewskich nie krył: przepis, który obowiązuje w Chinach.

- Tamtejsze kluby nie mogą zapłacić za transfer. Są przepisy, że kwotę, jaką płacisz za transfer, musisz też przelać federacji. Ma to na celu ograniczenie transferów gotówkowych - wyjaśnił prezydent Królewskich. W przypadku hiszpańskiego defensora byłoby to z pewnością kilkadziesiąt milionów euro.

Jak zareagował Perez? - Tak nie może być. Porozmawiamy z Chińczykami, zobaczymy co to za klub, aby zadowolić piłkarza. To niemożliwe, żebyśmy doprowadzili do sytuacji, kiedy Real pozwoli odejść za darmo swojemu kapitanowi, z którego jesteśmy dumni. Stanowiłoby to dramatyczny precedens dla innych zawodników - podkreślił szef Królewskich.

Niektóre hiszpańskie media twierdzą, że wizyta piłkarza u prezydenta Realu miała wymiar strategiczny. Dziennik "ABC" napisał, że "Ramos walczy o nowy kontrakt i więcej pieniędzy". Obecna umowa wygasa w 2021 roku, a piłkarz chciałby wydłużyć ją przynajmniej o kolejne 12 miesięcy.

163-krotny reprezentant Hiszpanii na Santiago Bernabeu występuje od września 2005 roku. Przez 14 lat zdobył z Realem 13 pucharów, w tym cztery razy triumfował w Lidze Mistrzów. W 606 meczach strzelił 84 gole.