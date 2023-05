Były hiszpański piłkarz skazany na sześć lat więzienia. Przyznał się do kierowania grupą przestępczą

8.05 | Magiczna akcja w meczu Malagi z Celtą Vigo. Javier Ontiveros otrzymał piłkę jakieś 30 metrów od bramki i zaczął swój taniec. Minął jednego rywala, później kolejnych, następnie przełożył piłkę na lewą nogę i strzelił. I to jak! To był gol, który uskrzydlił Malagę. Ostatecznie w spotkaniu 36. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy piłkarze z Andaluzji wygrali 3:0.

Ucieczka przed policją, w samochodzie narkotyki. Były irlandzki piłkarz z kolejnymi problemami Irlandzka policja... czytaj dalej » Groziło mu 16 lat więzienia, ale kara została obniżona, gdyż oskarżony przyznał się przed sądem do kierowania zorganizowaną grupą przestępczą "na terenie różnych państw Europy".

To on wszystko ustalał

Jak podały hiszpańskie media, w trakcie rozprawy potwierdzono, że do grupy kierowanej przez byłego piłkarza należeli niektórzy członkowie jego rodziny, m.in. brat, wobec którego sąd orzekł również 6 lat kary pozbawienia wolności.

W trakcie procesu 40-letni Koke potwierdził, że był głównym decydentem grupy. To on ustalał, skąd pozyskiwać narkotyki, komu je sprzedawać, a także określał cenę towaru. To on również ustalał, w jaki sposób i kiedy należy dostarczyć narkotyki klientom.



Koke został zatrzymany przez hiszpańską policję w 2019 r. Wyszedł na wolność tymczasowo za kaucją w 2021 r.



Koke Contreras ha reconocido su liderazgo en esta organización dedicada a la compra y venta de altas cantidades de drogas que eran transportadas a Europa. https://t.co/lOV6XsS4VY — Diario AS (@diarioas) May 3, 2023

Obieżyświat

Podczas swojej kariery Hiszpan reprezentował barwy takich klubów, jak m.in. Malaga CF, Olympique Marsylia, Sporting Lizbona, Aris Saloniki oraz Rayo Vallecano. Grał też w ligach piłkarskich USA, Boliwii, Indii oraz Azerbejdżanu.