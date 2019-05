"To będzie nas długo bolało. Przepraszam kibiców"

Piłkarze Liverpoolu trenowali przed pierwszym meczem półfinałowym Ligi Mistrzów z Barceloną. W ostatniej edycji The Reds dotarli do finału, gdzie przegrali z Realem Madryt.

"Wstyd", "Największe pośmiewisko w historii". W Hiszpanii piszą o "klęsce" Barcelony Po takich batach... czytaj dalej » Katalończycy "dokonali" czegoś niewyobrażalnego. Tylko w sobie znany sposób roztrwonili trzybramkową przewagę z pierwszego meczu i kolejny rok z rzędu muszą zapomnieć o finale Ligi Mistrzów.



W zeszłym tygodniu wygrali 3:0, we wtorek piłkarze Liverpoolu roznieśli ich 4:0. I stał się cud.



- Byli od nas lepsi. Rzucili się na nas od początku. Kiedy traci się gola tak szybko, trudno się podnieść. Owszem, mieliśmy swoje okazje, ale nic z tego - próbował wytłumaczyć to, co się wydarzyło na Anfield, załamany pomocnik Barcelony.



- Sami jesteśmy sobie winni. To koszmarna noc dla nas wszystkich - dodał.

Przypomniał się Rzym

Jeszcze przed kamerami, tuż po zakończeniu spotkania, wydusił z siebie przeprosiny. - Przepraszam kibiców, bo znów poczuliśmy to, co rok temu w Rzymie. Bardzo trudno odpaść po uzyskaniu tak dobrego wyniku w pierwszym meczu - stwierdził.



Rok temu Barcelona zatrzymała się w Lidze Mistrzów na ćwierćfinale, po dwumeczu z Romą. Wtedy również roztrwoniła trzybramkową zaliczkę. W pierwszym spotkaniu, na Camp Nou, Katalończycy wygrali 4:1. W Rzymie przegrali 0:3.



- To będzie bolało i pozostanie w nas na długo. Tak samo, jak długo nie będzie można wymazać z pamięci tego, co się wydarzyło w Rzymie. Sami jesteśmy sobie winni. To koszmarna noc dla nas wszystkich - stwierdził na koniec hiszpański pomocnik.

Wytłumaczyć zdarzeń czarnego wtorku nie potrafił również Luis Suarez.

- Nie zrzucajmy tego na trenera. On przedstawił nam plan na mecz, a my mieliśmy go wykonać. To my graliśmy, to my zawiedliśmy. Boli i to bardzo. Nie ma żadnych usprawiedliwień. Musimy przeprosić rodzinę, dzieci i kibiców - rzekł na gorąco.

Valverde: najbliższe dni okropne

A co na to trener Ernesto Valverde? On wie, że najbliższe dni będą dla niego i jego piłkarzy koszmarne. - Po laniu takiego kalibru musimy przygotować się na to, że najbliższa przyszłość będzie okropna, także dla naszych kibiców. Przepraszamy was za to. Musimy ponieść tę karę, pozbierać się i zakończyć sezon z jeszcze jednym trofeum. Na razie jesteśmy rozbici. Trzeba pogratulować rywalom - stwierdził.



Na razie Barcelona jest pewna jednego tytułu - w kiszeni ma mistrzostwo Hiszpanii, o Puchar Króla zagra 25 maja. Valverde natomiast nie może być pewny, że pozostanie na stanowisku.

Liverpool - Barcelona 4:0 (1:0)

Divock Origi (7, 79), Georginio Wijnaldum (54, 56).



Sędzia: Cuneyt Cakir (Turcja).

Pierwszy mecz: 3:0 dla Barcelony. Awans: Liverpool.



Liverpool: Alisson Becker - Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson (46. Georginio Wijnaldum) - Jordan Henderson, Fabinho, James Milner - Xherdan Shaqiri (90. Daniel Sturridge), Sadio Mane, Divock Origi (85. Joe Gomez).

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen - Sergi Roberto, Gerard Pique, Clement Lenglet, Jordi Alba - Arturo Vidal (75. Arthur), Sergio Busquets, Ivan Rakitic (80. Malcom) - Lionel Messi, Luis Suarez, Philippe Coutinho (60. Nelson Semedo).