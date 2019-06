Lewandowski nie znalazł uznania w oczach fanów Bayernu. Piłkarz sezonu wybrany

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

W ostatnim sezonie "Lewy" w 47 meczach strzelił dla Bayernu aż 40 goli i zanotował 13 asyst. Bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że gdyby nie on, to bawarski klub nie cieszyłby się z mistrzostwa Niemiec. Na dodatek Polak po raz czwarty został najlepszym strzelcem Bundesligi. Jednak to nie wystarczyło, by kibice zespołu z Allianz Arena uznali go za piłkarza sezonu.

Pierwsze miejsce przypadło Serge'owi Gnabry'emu. 23-letni skrzydłowy rozegrał swój pierwszy sezon w barwach Bawarczyków – wcześniej był wypożyczony do TSG Hoffenheim – i z miejsca zdobył serca fanów efektowną i efektywną grą (42 mecze, 13 goli, 9 asyst).

Niemiec otrzymał prawie 28 procent głosów, a postawiło na niego niemal 35 tysięcy kibiców. Warto dodać, że jako jedyny z zawodników Bayernu dwukrotnie otrzymał tytuł piłkarza miesiąca.

Drugie miejsce zajął Joshua Kimmich (25,6 procenta). Z dużą stratą do czołowej dwójki, na trzeciej pozycji uplasował się Lewandowski (11,6 procenta). Dalsze miejsca zajęli Franck Ribery (7,9) i Niklas Suele (4,6).

W minionym sezonie Bayern oprócz mistrzostwa Niemiec wywalczył również Puchar Niemiec. Natomiast z Ligą Mistrzów pożegnał się już w 1/8 finału po dwumeczu z późniejszym triumfatorem, Liverpoolem.