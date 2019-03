Pozew na Dzień Kobiet. Serena Williams wsparła piłkarki w walce o równe zarobki

Jedna z najwybitniejszych tenisistek w historii chętnie włączyła się w walkę piłkarek, ponieważ w jej dyscyplinie tego problemu już nie ma. Williams zwróciła uwagę na to, że w tenisie proces zmian w podejściu do rywalizacji kobiet i mężczyzn nastąpił znacznie wcześniej, bo w latach 70. ubiegłego wieku.

Piłka nożna kobiet "wbrew ludzkiej naturze". Właściciel Steauy bulwersuje George "Gigi"... czytaj dalej » - Rozbieżności w wynagrodzeniach są absurdalne - stwierdziła 23-krotna zwyciężczyni wielkoszlemowych turniejów, mając już na myśli kobiecy futbol.

Ktoś musi się postawić

- To bitwa, to walka. Myślę, że w pewnym momencie w każdym sporcie pojawiają się pionierki i niewykluczone, że taki czas nadszedł w piłce nożnej. Ja sama gram dlatego, że ktoś kiedyś się komuś postawił. To, co one teraz starają się zrobić, może mieć wpływ na przyszłość kobiecego futbolu - oceniła Williams, która aktualnie bierze udział w turnieju Indian Wells.

W tenisie jedną z takich pionierek była legendarna Bille Jean King. 75-letnia była tenisistka także wsparła piłkarki w ich staraniach.

"Nie było lepszego dnia na ten pozew niż Dzień Kobiet" - napisała na Twitterze triumfatorka 12 wielkoszlemowych turniejów. "Sport to mikrokosmos społeczeństwa. To, co dzieje się w kobiecej reprezentacji USA, odbywa się także w innych miejscach pracy. Nadszedł czas, aby dać tym zawodniczkom to, na co zasługują - równouprawnienie" - podkreśliła.



What better day than #InternationalWomensDay for this lawsuit. Sports are a microcosm of society. What is happening with the ⁦@USWNT⁩ is happening in the workplace. The time has come to give these athletes what they deserve: equality. https://t.co/VI5vhhlWyX — Billie Jean King (@BillieJeanKing) 8 marca 2019





Efektem starań King było m.in. zrównanie wynagrodzeń we wszystkich turniejach wielkiego szlema, co nastąpiło w 2007 roku.

Męski futbol może zazdrościć wyników

Punktem wyjścia pozwu przeciwko amerykańskiej federacji jest to, że piłkarki tego kraju osiągają lepsze wyniki sportowe od piłkarzy, ale nie mogą liczyć m.in. na takie samo wynagrodzenie. Zinstytucjonalizowana dyskryminacja ze względu na płeć trwała latami. Zawierało się to nie tylko w samych zarobkach, ale także w warunkach podróży, jakości personelu medycznego czy w promocji meczów. Federacja jak na razie nie wydała komentarza w tej sprawie.



Women’s football isn’t the football of the future



W 2015 roku reprezentantki USA wywalczyły mistrzostwo świata i w czerwcu tego roku będą bronić tytułu podczas mundialu we Francji. Turniej rozgrywany jest co cztery lata począwszy od 1991 roku. Amerykanki wygrywały go najczęściej, bo aż trzykrotnie. Poza tym raz wywalczyły wicemistrzostwo i trzykrotnie były trzecie.

Reprezentacja USA mężczyzn do finałów ubiegłorocznych mistrzostw świata w Rosji nie awansowała, a jej najlepszym osiągnięciem na mundialu było trzecie miejsce w... 1930 roku.