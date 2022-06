Blatter i Platini usłyszeli propozycję wyroków. Proces na finiszu

Video: Fakty TVN

02.06 | Prezydent FIFA Sepp Blatter zrezygnował z funkcji

Sepp Blatter kilka dni po wybraniu go na kolejną kadencję zrezygnował z funkcji prezydenta FIFA. - Trzeba wybrać mojego następcę tak szybko jak to tylko możliwe - powiedział. Jego decyzja ma prawdopodobnie związek z zatrzymaniami prominentnych działaczy, do których doszło w ubiegłą środę w Zurychu. 79-letni Szwajcar Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej przewodził od 8 czerwca 1998 roku. W piątek wybrany został na kolejną, piątą kadencję.

»