Demolka, komplet zwycięstw i wyśrubowany rekord. Włoski ideał na koniec eliminacji

Kraj z Półwyspu Apenińskiego wraca do wielkiego futbolu w równie wielkim stylu. Po sensacyjnej nieobecności na mistrzostwach świata w Rosji Włosi znów zagrają na dużej imprezie, na której - jeśli tylko podtrzymają momentami zjawiskową formę z eliminacji - mogą zdziałać naprawdę sporo.

W poniedziałek w Palermo piłkarze Roberto Manciniego nie musieli już nikomu niczego udowadniać. Awans na Euro mieli dawno zapewniony i tego dnia walczyli tylko o to, aby stać się pierwszą drużyną w całych eliminacjach z perfekcyjnym bilansem dziesięciu wygranych w dziesięciu meczach. We wtorek ten sam plan do wykonania mają jeszcze Belgowie.

Włosi swoją robotę wykonali perfekcyjnie, sprawę załatwiając właściwie już w pierwszej połowie dzięki dwóm bramkom Ciro Immobile oraz po jednej Nicolo Zaniolo i Nicolo Barelli.

To była tylko zapowiedź szaleństwa w drugiej części gry.

Jedenasty triumf z rzędu

Po przerwie trafili jeszcze kolejno Zaniolo, Alessio Romagnoli, Jorginho z rzutu karnego, Riccardo Orsolini oraz Federico Chiesa, w fenomenalny sposób wieńcząc fenomenalne eliminacje w wykonaniu Squadra Azzurra. Honorowy gol Ormian zdał się oczywiście na nic.

To wciąż nie wszystko. Włosi w poniedziałek wygrali ogólnie jedenaste spotkanie z rzędu, przedłużając historyczny już rekord. Poprzedni, pobity piątkowym zwycięstwem w Bośni i Hercegowinie, pochodził z lat 30.

W innych meczach kończących rywalizację w grupie J aż tak dużo bramek jak w Palermo nie padło. Pewni już awansu na Euro Finowie przegrali na wyjeździe 1:2 z Grecją, a Liechtenstein poległ u siebie 0:3 z Bośnią i Hercegowiną.

Mecze kończące eliminacje Euro 2020 w grupie J:

Włochy - Armenia 9:1 (4:0)

Bramki: Ciro Immobile (8., 33.), Nicolo Zaniolo (9., 64.), Nicolo Barella (33.), Alessio Romagnoli (72.), Jorginho (rzut karny 75.), Riccardo Orsolini (78.), Federico Chiesa (81.) - Edgar Babayan (79.)

Grecja - Finlandia 2:1 (0:1)

Liechtenstein - Bośnia i Hercegowina 0:3 (0:0)