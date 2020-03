"Polska - COVID-19". Wyjątkowe powołania i apel PZPN

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Wobec pandemii choroby COVID-19 wywoływanej przez nowy rodzaj koronawirusa nie odbędą się marcowe mecze reprezentacji Polski (27 marca z Finlandią i cztery dni później z Ukrainą), a EURO 2020 zostało przesunięte na przyszły rok. I właśnie ten fakt PZPN wykorzystał, by zwrócić się do kibiców.

"Jako drużyna mamy do wygrania ważniejszy mecz"

Federacja piłkarska dołączyła do apeli o pozostanie w domach w oryginalny sposób, publikując w mediach społecznościowych grafikę.

Znajdują się na niej nazwiska powołanych. Próżno wśród nich szukać podstawowych kadrowiczów: Roberta Lewandowskiego, Grzegorza Krychowiaka czy Wojciecha Szczęsnego. Są za to Kowalski, Nowak i Malinowska. To oczywiście symbol, bo powołanie do pozostania w domu kierowane jest do wszystkich Polaków.

"Brak meczów reprezentacji Polski nie oznacza, że nie ma powołań! PZPN ma przyjemność powołać wszystkich kibiców do pozostania w domu i oglądania spotkań naszej kadry w Bibliotece Piłkarstwa Polskiego!" - czytamy z kolei na stronie "Łączy nas Piłka".