"Sensacje XXI wieku". Wisła Płock podbiła tabelę, teraz podbija sieć

Cztery mecze - cztery zwycięstwa. Zawodnicy z Płocka zawstydzają w tym sezonie całą piłkarską Polskę. Grają efektywnie i jak na nasze warunki niezwykle efektownie. Rozbili kolejno Lechię Gdańsk 3:0, Wartę Poznań 4:0, Lecha Poznań 3:1 i w poniedziałek Miedź Legnica 4:1. Na razie nikt nie ma do nich podejścia.

Kibice głowią się, skąd taka forma drużyny, która na koniec ubiegłego sezonu była szósta, ze stratą aż 26 punktów do mistrza Polski. Teraz nad Lechem ma 11 (poznaniacy mają do rozegrania jeden zaległy mecz), a nad Legią 5 punktów przewagi.

Nad tym niewytłumaczalnym zjawiskiem pochyliło się w końcu biuro marketingu Wisły Płock.

Wisła Płock wykorzystała potknięcie rywali. Umocniła się na pierwszym miejscu Piłkarze Wisły... czytaj dalej » Piłkarze Wisły dopiero oswajają się z tym, że zajmują pierwsze miejsce w tabeli. Dla płockich specjalistów od marketingu to chleb powszedni - oni od lat wyznaczają trendy piłkarskiej branży. Opublikowany we wtorek viral tylko ugruntowuje ich pozycję lidera ekstraklasowych social mediów.

Najnowsza produkcja biura marketingu Wisły Płock to pastisz legendarnego programu telewizyjnego "Sensacje XX wieku", którego gospodarzem był Bogusław Wołoszański. Program, traktujący o ciekawostkach historycznych, przez lata cieszył się znakomitą oglądalnością.

Marketingowcy z Płocka wrócili do pomysłu, bo aktualna dyspozycja piłkarzy Wisły zdecydowanie powinna trafić na karty historii, przynajmniej tej polskiej ekstraklasy.

- 17 lipca '22 roku rozpętała się pierwsza bitwa o punkty. Kapitan Rzeźniczak wyprowadził złożoną z 11 członków ekipę na przystrzyżony dzień wcześniej trawnik punktualnie o 15:00. Przy brzmieniach hejnału płockiego ruszyły pierwsze ataki - mówi we wprowadzeniu w "Sensacjach XXI wieku" płocki Wołoszański, który nie odstaje od oryginału.



Sensacje XXI wieku, odc. 141 Wisła Płock liderem @_Ekstraklasa_



Kochani, w ubiegłym tygodniu ekipa telewizyjna zrealizowała nowy odcinek Sensacji XXI wieku, tym razem o naszym klubie. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego programu, to zachęcamy do obejrzeniapic.twitter.com/ovDpbBuTgA — Wisła Płock (@WislaPlockSA) August 9, 2022





"Do tej roli szykował się całe życie"

Film podzielony jest na cztery części. Każda dotyczy innego zwycięstwa Wisły w kampanii 2022/23. W tle charakterystyczny podkład muzyczny, który przez lata dobiegał z telewizorów w całej Polsce.

W tytule produkcji Wisły nie zgadza się wiek, ale zgadza się popularność - w ciągu godziny od publikacji na Twitterze alternatywna wersja "Sensacji XX wieku" zanotowała kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, a wideo dopiero zaczyna nieść się po sieci. Komentarze? W stu procentach pozytywne.

Na szczególne wyrazy uznania zasługuje Rafał Wyrzykowski, który wcielił się w rolę Wołoszańskiego. - Nie ma żadnego doświadczenia aktorskiego, a do tej roli szykował się 32 lata, czyli całe swoje życie - śmieje się Mateusz Lenkiewicz, kierownik działu marketingu Wisły. - Proszę jednak pamiętać, że to produkcja całego działu marketingu - podkreśla zespołowość projektu. Bo to właśnie ona jest kluczem do sukcesu w Płocku. I na boisku, i w internecie.

Kolejny odcinek "Sensacji XXI wieku" piłkarze, a za nimi kreatywni marketingowcy Wisły Płock będą mogli napisać w sobotę, gdy lider ekstraklasy zmierzy się z Pogonią w Szczecinie.