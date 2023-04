Polacy odsunięci od prowadzenia meczu w Grecji. "Zostałem opluty i uderzony"

Salamon na dopingu. Co grozi Lechowi i skąd zakazana substancja w organizmie? Bartosz Salamon... czytaj dalej » O całej sytuacji poinformował w niedzielę serwis gazzetta.gr. Sędziowie z Polski - Paweł Raczkowski, Radosław Siejka, Adam Kupsik (dwaj asystenci) oraz Krzysztof Jakubik (VAR) - podczas lotu mieli wdać się w bójkę z mieszkającymi w Polsce Grekami.

"Będąc pod wpływem alkoholu mówili straszne rzeczy o greckiej piłce i jej środowisku" - napisano.

- Znamy język polski i rozumieliśmy, co mówią - cytowano jednego z pasażerów.

Z samolotu na lotnisko

Konflikt z samolotu miał przenieść się na lotnisko, o czym informuje sport24.gr. "Raczkowski i asystenci wyglądali na pijanych i swoim zachowaniem sprawiali problemy na lotnisku im. Eleftheriosa Venizelosa" - napisano.

Jeden z sędziów miał też opluć na lotnisku Greka lecącego z nim samolotem, a w hali przylotów interweniować miała policja.



"Do niedzielnego południa sędziowie nie skontaktowali się z przedstawicielami greckiej federacji, nie ma po nich śladu. W tej sytuacji Steve Bennett (odpowiedzialny za pracę arbitrów w Grecji) zdecydował się zmienić sędziowską obsadę niedzielnego meczu" - informuje sport24.gr.

Polscy sędziowie zaprzeczają doniesieniom

Z Pawłem Raczkowskim skontaktował się serwis weszło.com. Arbiter zaprzeczył wersji przedstawionej przez greckie media.

- Zostałem zaatakowany przez "fana" Panathinaikosu po wylądowaniu w Atenach. Zostałem opluty i uderzony. Ten człowiek był pijany i powiedział, że mnie zniszczy w prasie. Wstał z siedzenia i powiedział, że on jest z Panathinaikosu i nas zniszczy. Pijany, agresywny człowiek – podkreślił polski arbiter.

Zaskakujące stanowisko Olympiakosu

Sytuacja stała się jeszcze bardziej złożona w niedzielne popołudnie. Greckie media poinformowały wówczas, że stanowisko w całej sprawie zajął potentat tamtejszej ligi Olympiakos.

"Kolejny słaby występ gangu, który zarządza EPO (grecką federacją) i KED (związkiem sędziowskim), aby umieścić greckich sędziów w meczu AEK - Aris! Tym razem podzielili się wiadomością, że polscy sędziowie upili się w samolocie i... AEK nawet to potwierdził.

Jaka jest jednak prawda?

1. Zgodnie z tym, co utrzymuje Aegean (linie lotnicze), sędziowie nie byli pijani w samolocie.

2. W lotniskowym holu według policji znajdował się ktoś, kto krzyczał na sędziów i uderzył jednego z nich w plecy" – czytamy w greckich mediach (m.in. w newsbomb.gr i gazzetta.gr).

AEK i Olympiakos walczą o mistrzostwo Grecji

Zdaniem klubu z Pireusu członkami "gangu" mieliby być Bennett i prezes tamtejszej federacji Panagiotis Baltakos. A celem ich działań doprowadzenie do wymiany obsady sędziowskiej w meczu AEK - Aris.

"Ten zamach stanu nie będzie tolerowany! (...)Ludzie wyjdą na ulicę" - napisano.

Trzeci w tabeli Olympiakos do prowadzącego AEK traci tylko trzy punkty.

Pechowy kwiecień Raczkowskiego

O Raczkowskim zrobiło się głośno w niedzielę 2 kwietnia, kiedy to prowadził mecz PKO BP Ekstraklasy między Lechem Poznań i Pogonią Szczecin (2:2). Arbiter podjął w nim kilka kontrowersyjnych decyzji. Najbardziej dostało mu się za to, że nie pokazał drugiej żółtej, a w konsekwencji czerwonej kartki piłkarzowi Portowców Konstantinosowi Triantafyllopoulosowi. Działo się to przy stanie 1:0 dla Lecha. Po spotkaniu niezwykle krytycznie o pracy sędziego wypowiedział się na konferencji prasowej trener Kolejorza John van den Brom.