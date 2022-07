"Wykryto guza". Nowy piłkarz Borussii zaskoczony podczas badań przed sezonem

Lewandowski nie trenował z drużyną, ale i tak miał pełne ręce roboty W poniedziałek... czytaj dalej » Poprzedni sezon był dla 28-letniego Hallera znakomity. Rosły napastnik strzelał gole jak na zawołanie, a jego klub wywalczył mistrzostwo Holandii. Były zawodnik m.in. West Hamu i Eintrachtu Frankfurt zachwycał także w Lidze Mistrzów. Wystarczyło tylko osiem występów, by zdobył 11 bramek.

Borussia Dortmund uznała, że to właśnie on powinien zostać następcą Erlinga Haalanda, który postanowił kontynuować karierę w Manchesterze City. Zapłacono za niego 31 milionów euro.

Jednak po ostatnich doniesieniach z klubu z Zagłębia Ruhry trudno przewidzieć, kiedy piłkarz będzie w stanie wrócić na boisko.

"Skoncentruję się na powrocie do zdrowia"

"Sebastian Haller musiał opuścić obóz Borussii w Bad Ragaz z powodu choroby i wrócił już do Dortmundu. Podczas badań wykryto u niego guza jądra. Szybkiego powrotu do zdrowia Sebastien" – poinformowano w poniedziałek na klubowym Twitterze.

We wtorek wpis w mediach społecznościowych zamieścił również Haller.

"Dziękuję wam za wiele wiadomości okazujących wsparcie i miłość po wczorajszym komunikacie. Moja rodzina i ja dziękujemy. Teraz skoncentruję się na powrocie do zdrowia, żeby wrócić silniejszym" - napisał.



Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection depuis l’annonce d’hier.

Ma famille et moi même vous remercions.

Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fortpic.twitter.com/crbtOfZAXM — Sébastien Haller (@HallerSeb) July 19, 2022





Cała Borussia wspiera piłkarza. Wszyscy obecni na obozie wykonali dla niego również wspólne zdjęcie. Kilku zawodników trzymało koszulkę z numerem 9.