Kolejny rekord transferowy w Premier League. Tym razem zaszalał West Ham

Poprzedni rekord został ustanowiony poprzedniego lata przy okazji pozyskania z Lazio Rzym Felipe Andersona (35 mln funtów). W tym okienku transferowym klub z Londynu sięgnął do kieszeni jeszcze głębiej.



#SayHaller to our new record signing! pic.twitter.com/9MbgB7K92p — West Ham United (@WestHamUtd) 17 lipca 2019





"Ambitny, fajny klub"

Grabara przedłużył kontrakt z Liverpoolem. Od razu został wypożyczony Kamil Grabara... czytaj dalej » - To pokazuje, że klub naprawdę chciał podpisać ze mną kontrakt. Czułem, że oni mnie chcą i dlatego cieszę się, że dołączę do nowego zespołu. To dużo dla mnie znaczy. West Ham to ambitny, fajny klub, ładne miasto i sympatyczni fani - powiedział 25-letni napastnik.

Haller ma na koncie 20 meczów i 13 goli w młodzieżowej reprezentacji Francji. W 41 meczach poprzedniego sezonu strzelił dla Eintrachtu 20 goli. Był czołową postacią w jednej z największych niespodzianek Bundesligi. Eintracht zakończył sezon na siódmym miejscu w tabeli i do samego końca walczył o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów. Odpadł także w półfinale Ligi Europy z jej późniejszym triumfatorem - Chelsea.

Najpierw mistrz



W pierwszej kolejce angielskiej ekstraklasy WHU podejmie mistrza kraju Manchester City. Rozgrywki rozpocznie spotkanie Liverpoolu z Norwich City w piątek 9 sierpnia. Poprzednie rozgrywki zespół prowadzony przez Manuela Pellegriniego zakończył na 13. miejscu w tabeli.