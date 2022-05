Sebastian Szymański więcej nie zagra dla Dynama Moskwa

Po zbrojnym ataku Rosji na Ukrainę młody zawodnik znalazł się pod ogromną presją polskich kibiców i mediów, by opuścić kraj najeźdźcy jeszcze w trakcie sezonu. Umożliwiała to decyzja Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. W marcu FIFA zawiesiła kontrakty wszystkich zagranicznych piłkarzy oraz trenerów w Rosji i Ukrainie do 30 czerwca. Dała im możliwość dokończenia rozgrywek w innym kraju, ale musieli oni znaleźć nowych pracodawców do 7 kwietnia. Skorzystał z tego m.in. Grzegorz Krychowiak, który został wypożyczony z Krasnodaru do AEK Ateny. "Lewandowski rozpoczął frontalny atak". Niemieckie media reagują Konferencja... czytaj dalej »

"Ostatni mecz"

Szymański pozostał jednak w Rosji i dokończył sezon w barwach Dynama Moskwa. W lidze popisał się łącznie sześcioma golami i ośmioma asystami.

Jeszcze w niedzielę rozegrał pełne 90 minut przeciwko stołecznemu Spartakowi w finale krajowego pucharu. Jego zespół przegrał na Łużnikach 1:2, a po tym spotkaniu reprezentant Polski ogłosił na Instagramie, że był to jego ostatni mecz.

Na tę chwilę nie wiadomo jednak, gdzie 23-latek zamierza kontynuować swoją karierę piłkarską. Do Dynama trafił w 2019 roku z Legii Warszawa. W 2021 przedłużył kontrakt z moskiewskim klubem, który wygasa dopiero w połowie 2026 roku.

Źródło: Getty Images, Instagram @szymanski__11 Sebastian Szymański rozegrał ostatni mecz dla Dynama Moskwa

Szymański pod koniec marca zagrał w podstawowym składzie Biało-Czerwonych w finale baraży do mistrzostw świata 2022 ze Szwecją. Znalazł się również w szerokim gronie zawodników powołanych przez selekcjonera Czesława Michniewicza na nadchodzące mecze Ligi Narodów. 1 czerwca Polska zmierzy się z Walią we Wrocławiu. Kolejne dwa spotkania rozegra na wyjeździe z Belgią (8 czerwca w Brukseli) oraz z Holandią (11 czerwca w Rotterdamie), a 14 czerwca Biało-Czerwoni podejmą Belgię w Warszawie.