Emocjonalny moment na gali. Walczący z nowotworem piłkarz Borussii odebrał statuetkę

Haller znakomicie spisywał się w ostatnim sezonie Ligi Mistrzów, zdobywając dla Ajaksu Amsterdam 11 bramek. 6 lipca oficjalnie został nowym piłkarzem Borussii. Klub z Dortmundu zapłacił za niego 31 milionów euro.

W połowie lipca, podczas treningów drużyny w Szwajcarii, reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej skarżył się na złe samopoczucie. W trakcie badań wykryto u niego guz jądra. Niedługo potem przeszedł operację.

Wyniki histopatologiczne ujawniły złośliwy charakter operowanego guza, co oznaczało konieczność przeprowadzenia chemioterapii. 28-letni zawodnik został poddany jej na początku sierpnia, a kilka dni temu w Holandii wziął udział w gali "Eredivisie Awards", gdzie odebrał nagrodę Willy'ego van der Kuijlena dla najlepszego strzelca ubiegłego sezonu w holenderskiej lidze.

Gdy pojawił się na scenie, temat jego fantastycznego dorobku strzeleckiego zszedł na dalszy plan. Dominowały, rzecz jasna, pytania o jego zdrowie i walkę.

- Szczerze mówiąc, teraz mam już szansę czuć się dobrze. Może pierwsze dwa, trzy dni w szpitalu i kilka następnych to nie był najlepszy moment, ale mam szczęście, że wokół siebie mam dobrych ludzi. Wszystko jest już w porządku - powiedział po odebraniu statuetki.

Prowadzący galę wymienił siedzącą na widowni żonę. - Tak, jest też fizjoterapeuta, który sprawia, że każdego dnia czuję się dobrze. Jesteście wy, ludzie w Ajaksie i Dortmundzie - wyliczał Iworyjczyk.

Podobnie jak jego małżonka, był bardzo poruszony sytuacją. - To nie jest łatwy czas - podkreślił i przerwał swą mowę, zasłaniając twarz. - Przepraszam, to z jej powodu - dodał, wskazując na żonę.

- Myślę, że to może przydarzyć się każdemu - kontynuował w nawiązaniu do swojej choroby. - Czasami mówię: na szczęście spotkało to mnie, bo nie każdy może przetrwać ten trudny moment. Otacza mnie dużo ludzi - podsumował i jeszcze raz potrzebował chwili, by dojść do siebie.

Widać było, że dla niego to bardzo emocjonalna chwila. Łzy same wchodziły mu do oczu.

Oglądasz Wideo: SNTV / ESPN Sebastien Haller o swojej walce z rakiem

Borussia czeka na niego

Nagranie szybko obiegło internet. Niedługo potem skomentowała je Borussia. "Kontynuuj walkę, Seba! Do zobaczenia wkrótce" - napisano na Twitterze klubu z Westfalii.



@HallerSeb auf der Bühne bei den #EredivisieAwards, geehrt mit der Trophäe für den besten Torschützen der letzten Saison.



„I have the chance to feel okay. It’s not easy everyday, but everything is fine.“



Weiter kämpfen, Seb! Bis bald! pic.twitter.com/913o3gE4aL — Borussia Dortmund (@BVB) August 30, 2022

Pod koniec lipca dyrektor sportowy Borussii Sebastian Kehl wyjawił, że Haller "będzie nieobecny co najmniej dwa miesiące". Klub w jego miejsce ściągnął w sierpniu Anthony'ego Modeste'a z FC Koeln.