Napadnięci piłkarze Arsenalu poza składem. "Bezpieczeństwo priorytetem"

Mesut Oezil oraz Sead Kolasinac zostali zaatakowani w Londynie. Złodzieje próbowali ukraść samochód Niemca, byli uzbrojeni w noże. Od razu wyskoczył do nich Kolasinac, który gołymi pięściami przegonił agresorów.

Dwa tygodnie temu Oezil i Kolasinac przeżyli chwile grozy, gdy w północnym Londynie w czasie postoju zaatakowali ich uzbrojeni w noże przestępcy, którzy podjechali na skuterze. Ich celem był czarny mercedes należący do Niemca. Oezil siedział za kółkiem, Bośniak akurat wsiadał do samochodu na miejsce pasażera.

Napad się nie udał, żadnemu z piłkarzy nic się nie stało, ponieważ Bośniak w pojedynkę przepędził napastników gołymi rękami.



Think we‘re fine #M1Ö#SeoKolpic.twitter.com/tKRlM0LGMl — Sead Kolašinac (@seadk6) 26 lipca 2019



Kolasinac momentalnie stał się bohaterem brytyjskich mediów. Sytuację skomentował z uśmiechem na Twitterze, jednak w klubie nikomu nie jest do śmiechu, bo życie obu piłkarzy było zagrożone.

Muszą mieć się na baczności

Od tego wydarzenia minęło już trochę czasu, przed tygodniem Oezil i Kolasinac zdążyli już rozegrać sparing z Barceloną na Camp Nou, jednak wygląda na to, że na terenie Wielkiej Brytanii w dalszym ciągu muszą mieć się na baczności.

Arsenal poinformował, że w związku z koniecznością zapewnienia im bezpieczeństwa obaj nie pojadą do Newcastle na mecz 1. kolejki Premier League.

Jak wyjaśnił klub w oświadczeniu, wspomniana dwójka w dalszym ciągu współpracuje z policją w tej sprawie.

"Dobro naszych zawodników i ich rodzin bezpieczeństwo zawsze jest najwyższym priorytetem. Podjęliśmy tę decyzję na podstawie dyskusji z piłkarzami i ich przedstawicielami. Liczymy na to, że piłkarze będą mogli wrócić do składu tak szybko, jak to możliwe" - podał w komunikacie Arsenal.