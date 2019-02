Kapitalny finisz Manchesteru City. Wygraną wyszarpał w dziesiątkę

City walczyło do końca

Awans to dla Manchesteru obowiązek. W poprzednim sezonie angielski klub wykruszył się w ćwierćfinale, teraz odpadnięcie w tej fazie rozgrywek zostałoby odebrane jako wielkie rozczarowanie. Porażka już rundę wcześniej, z najsłabszym zespołem, który pozostał w grze, byłoby katastrofą.

Rok temu Pep Guardiola dał City długo wyczekiwane mistrzostwo Anglii. Teraz celem numer jeden jest wygranie Ligi Mistrzów. Schalke ma ważniejsze sprawy na głowie. Na krajowym podwórku zajmuje dopiero czternaste miejsce i niewykluczone, że do końca będzie musiało bić się o utrzymanie.

W środę wszystko zaczęło się zgodnie z planem. Goście wyszli na prowadzenie już po kilkunastu minutach. Pod naciskiem kilku zawodników Manchesteru w okolicach własnego pola karnego pogubił się Salif Sane. Stracił piłkę na rzecz Davida Silvy, który podał do Sergio Aguero. Argentyńczyk miał przed sobą pustą bramkę. I dopełnił formalności.

Kibice Schalke mieli prawo zwątpić. Na pewno nie zrobili tego ich piłkarze. Ci do końca pierwszej części robili wszystko, żeby wrócić do gry. Sprawy nabrały niespodziewanego obrotu w jej końcówce.

Zaczęło się od zagrania ręką Nicolasa Otamendiego. Sędzia dał Argentyńczykowi żółtą kartkę, podyktował rzut karny, który na gola zamienił Nabil Bentaleb. Kilka minut później Algierczyk wykorzystał kolejną jedenastkę, tym razem odgwizdaną za faul na Sane.

To, że Manchester w drugiej części rzuci się do ataków było pewne. Tak samo jak to, że tylko przy zachowaniu stuprocentowej koncentracji zawodnicy gospodarzy będą w stanie utrzymać wypracowaną wcześniej zaliczkę. Schalke schowało się za podwójną gardą, goście zdołali oddawać strzały tylko z dystansu. Z każdym kolejnym, który mijał bramkę gospodarzy, ci czuli się coraz pewniej.

Plany angielskiego zespołu nagle skomplikowały się jeszcze bardziej. Na nieco ponad dwadzieścia minut przed końcem Otamendi przewrócił jednego z rywali i dostał żółtą kartkę. Drugą, więc musiał zejść z boiska.

Jeden Szczęsny to za mało. Solidna zaliczka Atletico Juventus z... czytaj dalej » Ale Schalke nawet grając w przewadze ani myślało o atakowaniu bramki Edersona. Na połowie Manchesteru szybko traciło piłkę, na dłużej potrafiło się przy niej utrzymać tylko w okolicach własnego pola karnego. Gdy tylko mogło, kradło cenne sekundy.

Impuls od Sane

Guardiola był zmuszony do zmian. Trzynaście minut przed końcem w miejsce bezproduktywnego Aguero wprowadził Leroya Sane. To okazało się być strzałem w dziesiątkę. Manchester wywalczył kolejny rzut wolny przed polem karnym Schalke. Do piłki podszedł tym razem nie Kevin de Bruyne, a właśnie młody Niemiec. Uderzył i mocno, i precyzyjnie. City zdobyło upragnioną bramkę.

Schalke się zachwiało, pewność siebie uleciała. Goście poszli za ciosem. Chwilę potem wyszli na prowadzenie. Tym razem trafił Raheem Sterling, który wykorzystał błąd Bastiana Oczipki i pokonał bramkarza gości w sytuacji sam na sam.

Niemiecki tryptyk

Rywalizacja obu klubów była kolejną odsłoną niemiecko-angielskiego tryptyku w tej fazie Ligi Mistrzów. W poprzednim tygodniu Tottenham Hotspur pokonał Borussię Dortmund 3:0, we wtorek Liverpool zremisował bezbramkowo z Bayernem Monachium.

Schalke 04 Gelsenkirchen - Manchester City 2:3 (2:1)



Bramki: dla Schalke 04 - Nabil Bentaleb dwie (38-karny, 45-karny), dla Manchesteru City - Sergio Aguero (18), Leroy Sane (85-wolny), Raheem Sterling (90).

Program 1/8 finału Ligi Mistrzów:



wtorek, 19 lutego

Olympique Lyon - Barcelona 0:0

Liverpool - Bayern Monachium 0:0



środa, 20 lutego

Schalke Gelsenkirchen - Manchester City 2:3

Atletico Madryt - Juventus Turyn 2:0



środa, 13 lutego

Tottenham - Borussia Dortmund 3:0 (0:0)

Ajax Amsterdam - Real Madryt 1:2 (0:0)



wtorek, 12 lutego

Manchester United - PSG 0:2 (0:0)

AS Roma - FC Porto 2:1 (0:0)