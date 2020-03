Obelgi na transparentach. Kibice w Niemczech znów obrażali miliardera

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

"Przepraszamy wszystkie dzi*ki za łączenie ich z Hoppem" i "Walczymy o naszą piłkę" - takie treści widniały na transparentach wywieszonych na stadionie w Gelsenkirchen.

Źródło: PAP/EPA "Walczymy o swoją piłkę". Transparent kibiców Schalke

To kolejna manifestacja niechęci do właściciela Hoffenheim, ale tym razem mecz nie został przerwany. A właśnie tak było podczas ubiegłotygodniowego starcia Bayernu z Hoffenheim. Wtedy na niezwykły gest solidarności z milionerem zdecydowali się piłkarze obu ekip. Skandaliczne sceny rozgrywały się również na innych niemieckich stadionach.

W sobotę w Gelsenkirchen Schalke zremisowało z Hoffenheim 1:1.

Kupił sobie klub

To, co w ostatnich dniach dzieje się wokół Hoppa, nie jest nowością. Wcześniej był regularnie atakowany przez kibiców Borussii Dortmund, którzy na każdym meczu między tymi zespołami nie zostawiali na nim suchej nitki. Główne powody?

"Gdybym tylko wiedział, czego ode mnie chcą". Obrażany miliarder o kibicach Bayernu Wielka afera w... czytaj dalej » Hopp jest współwłaścicielem informatycznej firmy SAP, od ponad dwudziestu lat inwestuje w klub spod Sinsheim. Sfinansował m.in. budowę dwóch stadionów, a w 2015 roku przejął aż 96 procent akcji - było to możliwe, bo dawał pieniądze na klub przez tak długi okres i otrzymał odpowiednie pozwolenie od władz Niemieckiej Ligi Piłkarskiej (DFL), zrzeszającej 36 klubów z 1. i 2. Bundesligi.

Nie brakuje głosów, że dysponując gigantycznymi pieniądzmi, po prostu kupił sobie klub, a następnie odpowiednich piłkarzy i dzięki temu szybko awansował do Bundesligi (2008/2009). Głośno mówił o tym przede wszystkim Hans-Joachim Watzke, wieloletni dyrektor zarządzający Borussii Dortmund. Zwracał on uwagę, że Hopp nie budował klubu od podstaw, tylko rok po roku przeznaczał coraz większe kwoty, co w końcu musiało przełożyć się na wejście do najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech. Co więcej, w pierwszym sezonie w Bundeslidze Hoffenheim zostało mistrzem jesieni, a ostatecznie zakończyło rywalizację na 7. miejscu.

Kibice Borussii stanęli murem za Watzkem, który w 2005 i 2006 roku wraz z dwójką innych inwestorów, uratował BVB przed bankructwem. Hopp automatycznie stał się ich wrogiem.

Teraz jest już wrogiem kibiców wszystkich niemieckich klubów.

Wyniki sobotnich meczów 25. kolejki Bundesligi:

Freiburg - Union 3:1

Hertha - Werder 2:2

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 4:0

Schalke - Hoffenheim 1:1

Wolfsburg - Lipsk 0:0

Borussia Moenchengladbach - Borussia Dortmund 1:2